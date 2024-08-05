Около 100 призёров и победителей школьных олимпиад обвиняют Сеченовский университет в том, что их не зачислили на "бюджет", хотя на это они имели все права. Теперь выпускникам предлагают платное обучение, за которое придётся отдать более 5,5 миллиона рублей за шесть лет. Но у многих семей нет таких денег. Об этом пишет SHOT.

Около 100 призёров олимпиад обвиняют Сеченовку в отказе зачислить их на бюджет. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, выпускники пытались поступить на специальность "Лечебное дело". Абитуриенты подавали документы на поступление без вступительных испытаний, так как являются призёрами и победителями олимпиад. При этом воспользоваться этим правом они могут только в каком-то одном университете. По словам детей и родителей, в Сеченовке им якобы обещали, что они без проблем смогут поступить на "бюджет", всех смогут зачислить, а потому правом поступать без вступительных испытаний они воспользовались именно здесь.

Ситуация резко изменилась, когда университет опубликовал списки прошедших на "бюджет" без вступительных — 140 человек. Все они — победители и призёры олимпиад. Однако другие абитуриенты, находившиеся в тех же условиях, начали задавать вопрос, по какому принципу шло ранжирование поступавших, на что, по словам родителей, получили внезапный ответ: на основании результатов ЕГЭ по русскому языку, который не является профильным для вуза. Без "бюджета" остались в том числе те, кто набрал максимум по ЕГЭ.

В Сеченовском университете SHOT заявили, что зачисление уже завершено, а поступавшим изначально советовали отдавать документы параллельно в другие вузы.