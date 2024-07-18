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18 июля, 10:22

Гимназия при Сеченовке нашла объяснение фантастическому росту цен на обучение

В гимназии при Сеченовке не смогли назвать точное число краснодипломников

Представители ресурсного центра "Медицинский Сеченовский предуниверсарий" в разговоре с SHOT Проверкой так и не смогли назвать точное число краснодипломников за последние два года. Напомним, ранее сообщалось, что гимназия увеличила цены на обучение почти в пять раз на фоне небывалого роста количества выпускников с медалями.

Красные аттестаты выпускников гимназии при Сеченовке. Фото © SHOT Проверка

Красные аттестаты выпускников гимназии при Сеченовке. Фото © SHOT Проверка

Как пишет телеграм-канал, пресс-служба учреждения связалась с журналистами, но так и не смогла назвать число выпускников с красными дипломами. Причиной резкого роста цен там назвали "увеличение количества классов и улучшение программы".

"Вы считаете, что ведущее образовательное учреждение не может делать новые расценки?" — заявили в предуниверсарии.

При этом один из выпускников этого года рассказал, что красные дипломы получали даже троечники без исправления оценок в электронном журнале.

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Напомним, ранее сообщалось, что гимназия при Первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова увеличила цены на обучение почти в пять раз на фоне небывалого всплеска количества выпускников с медалями. Родители некоторых детей обвиняют руководство в подделке результатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Николай Рюмин
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