ЕГЭ на 400 баллов сдал один выпускник
Музаев: Один выпускник сдал ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов
В 2024 году один выпускник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, 42 человека — на 300. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции.
А 200-балльниками стали 648 школьников. Ещё 8691 выпускник стал 100-балльником.
К слову, прошедшие в России выпускные экзамены могут стать последними. Напомним, уже осенью Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия его могут заменить на традиционные экзамены.
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