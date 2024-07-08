ЕГЭ на 400 баллов сдал один выпускник

В 2024 году один выпускник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, 42 человека — на 300. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции.

А 200-балльниками стали 648 школьников. Ещё 8691 выпускник стал 100-балльником.