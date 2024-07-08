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8 июля, 09:47

ЕГЭ на 400 баллов сдал один выпускник

Музаев: Один выпускник сдал ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов

В 2024 году один выпускник сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, 42 человека — на 300. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции.

А 200-балльниками стали 648 школьников. Ещё 8691 выпускник стал 100-балльником.

Глава Рособрнадзора сообщил об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ
Глава Рособрнадзора сообщил об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ

К слову, прошедшие в России выпускные экзамены могут стать последними. Напомним, уже осенью Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия его могут заменить на традиционные экзамены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Матвей Константинов
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