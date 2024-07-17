В гимназии при Сеченовке фантастически взлетели цены на обучение из-за медалистов

Гимназия при первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. увеличила цены на обучение почти в пять раз на фоне небывалого всплеска количества выпускников с медалями. Родители некоторых из учеников уже обвиняют руководство учебного заведения в том, что в они подделывают аттестаты, завышая в них оценки. По их мнению, это делается для улучшения имиджа. Более того, говорят, что будущим медицинским специалистам даже добавили по 10 бонусных баллов к результатам ЕГЭ, что нечестным образом облегчает для них поступление в вузы, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, 24 июня выпускники ресурсного центра "Медицинский Сеченовский предуниверсарий" ставили свои подписи под ведомостями по итогам учёбы в 10 и 11 классах. В процессе десятки из них с удивлением выяснили, что они — отличники, причём такой сюрприз ждал даже тех, у кого было много четвёрок. Изумлённым школьникам настоятельно предлагали не отказываться от такого подспорья и подписать документы. К примеру, в одной из 12-ти групп, каждая из которых насчитывает около 30 человек, нашлось сразу четверо "отличников поневоле". А со слов родителей детей по всему центру таких выпускников насчитывается порядка 70 человек.

"Если честно, я впервые вижу такое количество золотых медалей, обычно в классе бывает ну два-три, ну пусть на весь наш выпуск 15 медалистов, но не 70 с лишним! <...> У нас в группе два человека шли на красный аттестат, а оказалось — больше половины группы. <...> Конкретно список медалистов для подтверждения, аттестат не одному мне подкрасили, поэтому я и спрашиваю", — рассказал телеграм-каналу знакомый с ситуацией собеседник.

Общее количество медалистов — 103 человека, что составляет треть от всего количества выпускников и на 10% превышает показатель прошлого года. От таких успехов потрясены оказались не только сами ученики, но и кураторы учебных групп. Некоторые из них даже решили бойкотировать церемонию вручения аттестатов и не пришли на неё. А ещё возмущены родители тех школьников, которые действительно учились на отлично — теперь у них больше конкурентов на бюджетные места в вузах.

SHOT ПРОВЕРКА отмечает, что в 2022 году за двухлетнее обучение в предуниверсарии потребовалось бы заплатить 400 тысяч рублей. А сейчас ценник поднялся до фантастического значения в 1 миллион и 836 тысяч рублей — лишь чуть меньше, чем в пять раз. Всю эту ситуацию в РЦ "Медицинский Сеченовский предуниверсарий" телеграм-каналу комментировать не стали.