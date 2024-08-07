Ректор Сеченовского университета пообещал решить проблему с нехваткой мест для олимпиадников

Сеченовский университет зачислит на первый курс всех олимпиадников, подавших заявки на поступление в данное высшее учебное заведение. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ректор Сеченовки Пётр Глыбочко.

По его словам, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова всегда ценил талантливых и целеустремлённых людей, заслуживших право поступать в лучшие российские вузы без вступительных испытаний благодаря своим победам на олимпиадах. Собеседник информагентства отметил, что администрация университета совместно с руководством Минобрнауки России принял решение зачислить всех абитуриентов-олимпиадников.

"Сеченовский университет — альма-матер многих великих врачей и учёных. Здесь чтут традиции и ценят усердие и целеустремлённость в своих студентах. Поэтому мы будем рады видеть победителей и призёров олимпиад в числе наших первокурсников", — заявил Глыбочко.