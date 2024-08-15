Названы вузы России, которые вошли в рейтинг лучших университетов мира в 2024 году

Семь высших учебных заведений России вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, а потом он делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест в каждом, внутри которых распределение идёт уже по алфавиту без присваивания вузам определённого места.

В частности, в списке оказались Московский государственный университет (МГУ) (группа 101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (группа 401-500), Московский физико-технический институт (МФТИ) (группа 501-600), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Высшая школа экономики (группа 701-800), Новосибирский государственный университет (группа 801-900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900).

Первое место в рейтинге 2024 года занял Гарвардский университет, на второй и третьей позициях расположились Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Рейтинг ARWU публикуется каждый год, начиная с 2003-го с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных. Комиссия оценивает качество образования, состав преподавателей, научная деятельность, средняя результативность сотрудника. Кроме того, учитываются выпускники вузов, которым были присуждены мировые премии и награды.