МГУ вошёл в сотню лучших университетов мира в разных областях науки 11 апреля, 15:53 МГУ. Обложка © Wikipedia.org

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) оказался в сотне лучших высших учебных заведений в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга британской аналитической компании Quacquarelli Symonds.

Столичный вуз занял по естественным наукам 33-ю строчку. В инженерной сфере МГУ отметился на 58-й позиции, аналогичное место университет занял и в гуманитарных науках. Помимо главного вуза России в зарубежный рейтинг вошли Московский физико-технический институт (105-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (153), Новосибирский государственный университет (154) и ряд других.

А вот по медицинскому образованию МГУ оказался за пределами сотни, заняв только 273-е место. На соседнем месте расположился знаменитый Сеченовский университет (285), выпускающий врачей большинства направлений.

Кстати, в прошлом году директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Запад ведёт себя нечестно в составлении рейтингов главных мировых вузов, таким образом мешая развитию национальных систем образования. По его словам, иностранные эксперты при составлении подобных рейтингов ставят целью лишь добиться привилегированного положения для западных вузов.

Авторы Татьяна Миссуми