МГУ вошёл в сотню лучших университетов мира в разных областях науки
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) оказался в сотне лучших высших учебных заведений в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга британской аналитической компании Quacquarelli Symonds.
Столичный вуз занял по естественным наукам 33-ю строчку. В инженерной сфере МГУ отметился на 58-й позиции, аналогичное место университет занял и в гуманитарных науках. Помимо главного вуза России в зарубежный рейтинг вошли Московский физико-технический институт (105-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (153), Новосибирский государственный университет (154) и ряд других.
А вот по медицинскому образованию МГУ оказался за пределами сотни, заняв только 273-е место. На соседнем месте расположился знаменитый Сеченовский университет (285), выпускающий врачей большинства направлений.
Кстати, в прошлом году директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Запад ведёт себя нечестно в составлении рейтингов главных мировых вузов, таким образом мешая развитию национальных систем образования. По его словам, иностранные эксперты при составлении подобных рейтингов ставят целью лишь добиться привилегированного положения для западных вузов.