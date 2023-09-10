Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов мировых вузов

Запад ведёт себя нечестно в составлении рейтингов главных мировых вузов, таким образом мешая развитию национальных систем образования. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который открылся во Владивостоке.

"Серьёзным вызовом являются неоколониальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки", — пояснил Нарышкин.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад из-за неуважения к другим государствам предпринимает ошибочные шаги для сохранения "собственного привилегированного статуса". Данный подход уже причинил большой ущерб и "страдание всему человечеству", добавил директор СВР РФ.