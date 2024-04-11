Фальков указал на важность подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета
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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил с докладом о подготовке кадров для достижения технологического суверенитета на заседании Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям. На нём сегодня обсудили решение задач из послания президента Федеральному Собранию.
Председатель Союза машиностроителей, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов напомнил, что в послании Владимира Путина определены новые масштабные задачи. Так, к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Фальков же в своем докладе отметил определяющую роль науки и университетов в решении поставленных задач.
"Данный подход отражен и в обновленной Стратегии научно-технологического развития России, новая редакция которой утверждена указом Президента в конце февраля текущего года. В ней указано, что высокий темп освоения новых знаний является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность экономики и эффективность национальной стратегии безопасности", — подчеркнул министр.
Особое значение глава Минобрнауки уделил подготовке специалистов для обеспечения технологического суверенитета страны и обозначил в ней стратегические направления.
Совместно с Минпромторгом России ведется активная работа по подготовке специалистов для отдельных отраслей промышленности. Так, в ряде национальных проектов есть специальный раздел, в котором установлены показатели по подготовке кадров. Например, в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" до 2030 года для отрасли будет подготовлено порядка миллиона специалистов, от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков. Аналогичным образом формируется нацпроект "Экономика данных" и нацпроект по развитию станкостроения и других отраслей.
Еще одно важное направление — индивидуальная работа с представителями промышленности на региональном уровне. Валерий Фальков отметил высокое значение включенности глав субъектов в этой работе. Это позволяет предлагать набор инструментов государственной поддержки индивидуально. Например, повысить качество подготовки кадров для Улан-Удэнского авиационного завода в Бурятии позволяет сетевая программа Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) и Московского авиационного института (МАИ). В перспективе решить эту задачу позволит включение ВСГУТУ и Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова в программу «Приоритет-2030» в статусе кандидатов. Вузы-участники «Приоритета-2030» реализуют программы развития, которые, в частности, предполагают более тесное сотрудничество с индустриальными партнерами, а также переобучение педагогического состава вузов.
По словам Министра, для закрытия потребности в кадрах "Уралвагонзавода", запланировано обновление материально-технической базы и обеспечение современным оборудованием нижнетагильского филиала Уральского федерального университета. Его глава Минобрнауки посетил 8 апреля. Такая же комплексная работа ведется в Смоленской, Свердловской, Тульской, Иркутской областях, Пермском крае, Республике Татарстан и других регионах России.
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