Посетителям выставки "Россия" рассказали о достижениях "Сириуса" Елена Шмелёва рассказала о достижениях "Сириуса" на выставке-форуме "Россия" 18 января, 19:19 Федеральная территория "Сириус". Вид на стадион "Фишт". Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

На федеральной территории "Сириус" в Сочи возводятся концертный зал-трансформер, студенческий кампус мирового уровня, а также разрабатывается новая модель образования. О будущих проектах рассказала председатель совета территории Елена Шмелёва, выступая на Дне "Сириуса" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Так, в этом году будет создана единая система сопровождения выпускников "Сириуса" — самых талантливых молодых людей страны. Это поможет собрать проекты, программы и инструменты воедино, пояснила Шмелёва. Также появятся региональные центры, работающие по модели "Сириуса", которые помогут молодёжи из разных субъектов РФ встать на путь самореализации.

Шмелёва добавила, что на территории парка заканчивается строительство концертного комплекса мирового уровня — единственного зала в Европе, который может трансформировать сцену под разные форматы выступлений всего за 30 минут. Уже весной этого года там пройдёт музыкальный конкурс "Созвездие", который соберёт воспитанников образовательного центра "Сириус".

Кроме того, в 2024 году парк примет у себя крупнейшие мировые и федеральные события: в "Сириусе" состоится Всемирный фестиваль молодёжи, первый климатический саммит БРИКС, Национальный молодёжный фестиваль студенческих спортивных лиг, где пройдут всероссийские соревнования по хоккею, спортивной гимнастике, боксу, фехтованию, карате, парусному спорту, тхэквондо и другим видам спорта.

Помимо этого, начинается работа по реконструкции бывшей Олимпийской деревни, расположенной в приморском кластере. Она превратится в жилой квартал для студентов научно-технологического кампуса. Проект позволит привлечь в науку ещё больше талантливых ребят. Все условия для этого в "Сириусе" уже есть: работает образовательный центр и создаются научные полигоны для исследований.

Как отметила Шмелёва, в прошлом году в "Сириусе" было запущено ещё одно важное научное направление — начал свою работу Международный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Там будут обучаться не менее 5000 человек — детей и взрослых. В центре создадут лаборатории, оранжереи, ботанические экспозиции, музей палеонтологических находок, образцов минералов и горных пород.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил "Сириус" за привлечение молодёжи к проблемам экологии. Российский лидер отметил старания и усилия учреждения во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

Авторы Татьяна Миссуми