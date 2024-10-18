Опубликовано расписание ЕГЭ в 2025 году

Выпускники 2025 года будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 июля будут днями пересдач, сказано в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, 23 мая пройдут основные экзамены по истории, литературе и химии. На 27 мая назначены ЕГЭ по базовой и профильной математике, на 30 мая — по русскому языку, на 2 июня — по обществознанию и физике, на 5 июня — биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков запланированы 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов в проекте значатся 16–20 июня и 23 июня.

Из документа следует, что недовольные своими оценками ученики смогут 3 июля пойти на пересдачу по письменной части по иностранным языкам, информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 4 июля назначено днём пересдач по биологии, географии, устной части иностранных языков, литературе, истории, базовой и профильной математике.