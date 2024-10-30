Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Госдумы отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ, его автором стали депутаты от ЛДПР. Ожидалось, что ученикам дадут возможность выбирать между ЕГЭ и «традиционными» экзаменами.

Думский комитет по просвещению решил, что нынешний порядок объективно и прозрачно показывает знания выпускников, а также гарантирует единые подходы и качество подготовки к экзаменам.