Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Госдумы отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ, его автором стали депутаты от ЛДПР. Ожидалось, что ученикам дадут возможность выбирать между ЕГЭ и «традиционными» экзаменами.
Думский комитет по просвещению решил, что нынешний порядок объективно и прозрачно показывает знания выпускников, а также гарантирует единые подходы и качество подготовки к экзаменам.
Ранее в Госдуме высказались за отмену ЕГЭ. По словам депутата Олега Смолина, государственный экзамен, в частности, мешает подготовке представителей рабочих специальностей — они попросту «боятся» профильного экзамена по математике.