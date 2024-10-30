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30 октября, 13:17

Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Госдумы отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками школ, его автором стали депутаты от ЛДПР. Ожидалось, что ученикам дадут возможность выбирать между ЕГЭ и «традиционными» экзаменами.

Думский комитет по просвещению решил, что нынешний порядок объективно и прозрачно показывает знания выпускников, а также гарантирует единые подходы и качество подготовки к экзаменам.

Российские школьники смогут сдать ЕГЭ по арабскому языку
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Ранее в Госдуме высказались за отмену ЕГЭ. По словам депутата Олега Смолина, государственный экзамен, в частности, мешает подготовке представителей рабочих специальностей — они попросту «боятся» профильного экзамена по математике.

Матвей Константинов
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