В Госдуме озвучили 3 веские причины отменить ЕГЭ

Уже не первый год в российском Правительстве обсуждается идея отмены ЕГЭ. Её сторонники не собираются опускать руки и продолжают работу в этом направлении. Они видят, как минимум, три причины возвращения к стандартным экзаменам с билетами, которые были раньше в школах. Их озвучил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с 360.ru.

Он отметил, что законопроектов под названием «Анти-ЕГЭ» в Госдуме было несколько десятков. Сам Смолин также считает, что от единого госэкзамена вреда больше, чем пользы. По его словам, одна из главных задач образовательной политики — подготовка кадров, а ЕГЭ никак не способствует этому.

«У нас острейшая проблема с рабочими специальностями — сварщиками, токарями, слесарями и так далее. Точно так же единый государственный экзамен не помогает в подготовке инженеров, потому что отсекает часть потенциальных абитуриентов, [которые могли бы поступить] в технические вузы. Боясь единого госэкзамена по профильной математике, они идут именно в систему СПО», — объяснил депутат.

Вторая задача государственной образовательной политики — воспитание гражданина, добавил Смолин. ЕГЭ же является частью «мёртвого формализованного образования», а это априори вред любому воспитанию. Третьей задачей, которую не выполняет единый госэкзамен, он назвал многостороннее развитие личности. Выпускники, желая получить высокий балл по тому или иному предмету, ставят акцент именно на нём, забывая про другие. Как результат — падение уровня общего среднего образования.

«По данным социологов, 35% молодых россиян убеждены, что Солнце — спутник Земли, 30% думают, что гены содержат только генномодифицированные растения, 44% считают, будто радиоактивность на Земле только искусственного происхождения. Более половины опрошенных не имеют представления о ключевых событиях в нашей истории, не знают союзников, противников в Первой и Второй мировых войнах, кроме, конечно, Гитлера, который известен всем», — отметил парламентарий.

Сторонники отмены ЕГЭ предлагают ввести более мягкую версию экзамена – на добровольной основе. Те выпускники, которые хотят сдавать ЕГЭ, пусть это делают, другие же должны иметь право тянуть билеты, заключил Смолин.