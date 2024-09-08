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8 сентября, 08:16

Кремль оставил за Минпросвещения последнее слово по реформе ЕГЭ

Песков переадресовал в Минпросвещения вопрос о реформе ЕГЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минпросвещения вопрос о совершенствовании ЕГЭ. Он отметил, что это не юрисдикции Кремля.

«Это не к Администрации президента вопрос, а к Министерству [просвещения РФ]», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о необходимости реформировать экзамен. Он добавил, что профильными ведомствами работа по совершенствованию ЕГЭ ведётся постоянно.

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Ни один выпускник не допустил ошибку в вопросе про СВО на ЕГЭ

А ранее у выпускников школ появилась возможность пересдать экзамен по одному из предметов. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Итоговым при этом станет второй результат, потому что выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. Кстати, ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов в России смог написать один ученик. Ещё 42 школьника сдали экзамен на 300.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Андрей Бражников
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