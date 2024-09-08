Кремль оставил за Минпросвещения последнее слово по реформе ЕГЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минпросвещения вопрос о совершенствовании ЕГЭ. Он отметил, что это не юрисдикции Кремля.

«Это не к Администрации президента вопрос, а к Министерству [просвещения РФ]», — сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о необходимости реформировать экзамен. Он добавил, что профильными ведомствами работа по совершенствованию ЕГЭ ведётся постоянно.