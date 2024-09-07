Ни один выпускник не допустил ошибку в вопросе про СВО на ЕГЭ
ФИПИ: Никто из выпускников не допустил ошибку на ЕГЭ в заданиях про СВО
В 2024 году на ЕГЭ по истории никто из учеников не сделал ошибку в вопросе про СВО о вхождении ЛНР в состав России. Информация появилась в методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников экзамена. Данные уже опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).
«Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — говорится в материале.
Ребята ответили на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав России, соотнеся данное событие с СВО. При этом были допущены ошибки, которые отнеслись к процессам «противодействие реформам Петра I» и «преодоление Россией последствий Смутного времени».
Не имели массового характера и ошибки в задании с героями СВО. Дети должны были соотнести персону с событиями специальной военной операции. В ЕГЭ указали майора медицинской службы Александра Сеикаева. По словам заместителя председателя Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игоря Артасова, дети знали о вопросах про СВО и смогли к ним хорошо подготовиться.
«Тут дело в том, что существует учебник в настоящее время. Вот в принципе он распространён во всех школах России — под редакцией (помощника президента, председателя РВИО Владимира) Мединского. <...> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям», — сказал он РИА «Новости».
Артасов также отметил, что в ЕГЭ не планируют увеличивать количество заданий. Правда вопросы могут немного усложнить в ближайшее время.
Напомним, что у ребят также появилась возможность пересдать экзамен по одному из предметов. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Итоговым при этом станет второй результат, потому что выбрать лучшую оценку после двух попыток будет нельзя. Кстати, ранее Life.ru сообщил о том, что ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов в России смог написать один ученик. При этом 42 человека сдали экзамен на 300.
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