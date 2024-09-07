Ни один выпускник не допустил ошибку в вопросе про СВО на ЕГЭ

В 2024 году на ЕГЭ по истории никто из учеников не сделал ошибку в вопросе про СВО о вхождении ЛНР в состав России. Информация появилась в методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников экзамена. Данные уже опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

«Отметим, что никто из выпускников не допустил ошибку в определении факта для процесса «Специальная военная операция (СВО)», — говорится в материале.

Ребята ответили на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав России, соотнеся данное событие с СВО. При этом были допущены ошибки, которые отнеслись к процессам «противодействие реформам Петра I» и «преодоление Россией последствий Смутного времени».

Не имели массового характера и ошибки в задании с героями СВО. Дети должны были соотнести персону с событиями специальной военной операции. В ЕГЭ указали майора медицинской службы Александра Сеикаева. По словам заместителя председателя Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по истории при ФИПИ Игоря Артасова, дети знали о вопросах про СВО и смогли к ним хорошо подготовиться.

«Тут дело в том, что существует учебник в настоящее время. Вот в принципе он распространён во всех школах России — под редакцией (помощника президента, председателя РВИО Владимира) Мединского. <...> Наверное, вот это сыграло свою роль, потому что подготовиться было не очень трудно по этим заданиям», — сказал он РИА «‎Новости».