В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале
Экзамен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images
Рособрнадзор сообщил о возможном переводе оценивания ОГЭ на 100-балльную систему. Также рассматривается внедрение использования результатов экзамена для отбора в профильные 10-е классы и поступления в колледжи, однако сроки введения этих нововведений пока не определены, пишет ТАСС.
В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время обсуждается возможность применения результатов ОГЭ для поступления в профильные 10-е классы, а также для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования (СПО). В настоящее время экзамен оценивается в первичных баллах, которые затем переводятся в привычные школьные оценки — от «двойки» до «пятёрки».
Также отмечается растущая популярность программ среднего профессионального образования, что делает целесообразным более чёткое регламентирование вопросов поступления в СПО. Это, по мнению Рособрнадзора, обеспечит более прозрачную процедуру приёма и заранее определённые требования к абитуриентам.
Одним из важных направлений работы ведомства является развитие системы профессиональной подготовки, особенно для тех школьников, которые по разным причинам не успевают освоить программу основной школы.
Ранее стало известно, что Министерство просвещения России через два года хочет ввести арабский язык в Единый государственный экзамен. А в ноябре в гимназии Примакова пройдёт первый форум, посвящённый вопросам преподавания арабского языка.