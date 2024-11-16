В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале

Рособрнадзор сообщил о возможном переводе оценивания ОГЭ на 100-балльную систему. Также рассматривается внедрение использования результатов экзамена для отбора в профильные 10-е классы и поступления в колледжи, однако сроки введения этих нововведений пока не определены, пишет ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что в настоящее время обсуждается возможность применения результатов ОГЭ для поступления в профильные 10-е классы, а также для поступления в образовательные учреждения среднего профессионального образования (СПО). В настоящее время экзамен оценивается в первичных баллах, которые затем переводятся в привычные школьные оценки — от «двойки» до «пятёрки».

Также отмечается растущая популярность программ среднего профессионального образования, что делает целесообразным более чёткое регламентирование вопросов поступления в СПО. Это, по мнению Рособрнадзора, обеспечит более прозрачную процедуру приёма и заранее определённые требования к абитуриентам.

Одним из важных направлений работы ведомства является развитие системы профессиональной подготовки, особенно для тех школьников, которые по разным причинам не успевают освоить программу основной школы.