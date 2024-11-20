В Рособрнадзоре отвергли идею отмены ОГЭ и призвали пересмотреть систему аттестации

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который в школах сдают после девятого класса, может пагубно отразиться на мотивации учеников, но систему аттестации действительно нужно совершенствовать. Об этом заявили в Рособрнадзоре, добавив, что ведомство готово участвовать в обсуждениях этой темы, включая дискуссии общественно-профессионального характера.

«Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать. В то же время ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».