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20 ноября, 15:33

В Рособрнадзоре отвергли идею отмены ОГЭ и призвали пересмотреть систему аттестации

Рособрнадзор: Отмена ОГЭ может плохо сказаться на мотивации школьников

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который в школах сдают после девятого класса, может пагубно отразиться на мотивации учеников, но систему аттестации действительно нужно совершенствовать. Об этом заявили в Рособрнадзоре, добавив, что ведомство готово участвовать в обсуждениях этой темы, включая дискуссии общественно-профессионального характера.

«Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать. В то же время ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов»,цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале
В Рособрнадзоре заявили, что ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что формат ОГЭ может претерпеть изменения в ближайшие годы. Он пояснил, что речь не идёт об отмене экзамена, а о расчёте оценок, выборе предметов и применении результатов аттестации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Юрий Лысенко
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