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4 декабря, 10:20

Около 650 тысяч российских 11-классников написали итоговое сочинение

В написании итогового сочинения, основной срок которого назначен на 4 декабря, принимают участие около 655 выпускников российских школ. Его успешная сдача является одним из требований для допуска к Единому госэкзамену.

«Выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в связи с обстановкой в этих регионах могут принять участие в сочинении по месту их фактического пребывания, в том числе на территории иных субъектов  РФ»,сообщает Рособорнадзор, также уточняя, что ученики с ограниченными возможностями здоровья имеют право заменить сочинение изложением. Его в этом году пишет более восьми тысяч 11-классников.

И сочинение, и изложение во всех регионах начинается в 10:00 по местному времени. Сочинение длится 3 часа 55 минут, изложение — на 1,5 часа больше. Оценивается экзамен по системе «зачёт» или «незачёт». Ученики, получившие «незачёт» или не появившиеся в основной срок по уважительной причине, имеют право его написать в резерв — 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Мария Любицкая
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