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3 декабря, 07:08

Вводивший ЕГЭ экс-министр образования назвал три плюса единого государственного экзамена

Фурсенко: Нынешний ЕГЭ не сложнее экзаменов, которые сдавали 20 лет назад

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) останется в России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко, который 20 лет вводил данную систему в бытность министром образования и науки, заявил, что ЕГЭ максимально объективно может дать оценку знаниям выпускника.

Фурсенко и Фальков высказались про ЕГЭ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Также Фурсенко отметил, что ЕГЭ не сложнее экзаменов, которые сдавали выпускники и абитуриенты 20 лет назад. Он перечислил положительные стороны такой оценки знаний:

  • Это не тесты, а письменная работа, которая более объективна;
  • наличие альтернативных вариантов подать документы в разные вузы, в один из которых точно попадёшь;
  • отсутствие для абитуриентов стресса от дороги до вуза.

Фальков добавил, что благодаря ЕГЭ региональные ВУЗы стали пополняться студентами из других областей страны.

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Ранее идею отмены ОГЭ отвергли в Рособрнадзоре, посчитав, что это может пагубно отразиться на мотивации учеников. Однако там считают, что систему аттестации действительно надо совершенствовать. Таким образом в ближайшие годы может измениться формат экзамена, а именно расчёт оценки, применение результатов, выбор предметов. Кроме того, ОГЭ могут начать оценивать по 100-балльной шкале. Что касается отмены ЕГЭ, то в октябре Госдума также не поддержала эту идею.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Александр Юнашев
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