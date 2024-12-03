Вводивший ЕГЭ экс-министр образования назвал три плюса единого государственного экзамена

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) останется в России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым. В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко, который 20 лет вводил данную систему в бытность министром образования и науки, заявил, что ЕГЭ максимально объективно может дать оценку знаниям выпускника.