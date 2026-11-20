Итоговое сочинение 2026/2027: дата, темы ФИПИ, критерии и как получить зачёт Оглавление Когда итоговое сочинение в 2026/2027 учебном году: все даты Что изменилось в итоговом сочинении 2026/27 года Темы итогового сочинения 2026/2027: что известно ФИПИ Как получить «зачёт» за итоговое сочинение: требования и критерии Сколько слов нужно и сколько литературных аргументов достаточно Литература для итогового сочинения: какие произведения помогут подготовиться Как написать итоговое сочинение: структура и план подготовки Что можно и нельзя брать на итоговое сочинение 2 декабря Когда будут результаты и что делать при «незачёте» Частые вопросы об итоговом сочинении 2026/2027 Итоговое сочинение 2026/27: дата 2 декабря, темы и новые исторические формулировки ФИПИ, критерии зачёта, объём, аргументы, пересдачи и подготовка. Итоговое сочинение 2026/2027: дата проведения 2 декабря 2026 года, темы ФИПИ, требования к объёму, критерии оценивания и правила получения зачёта для допуска к ЕГЭ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Итоговое сочинение в 11-х классах пройдёт 2 декабря 2026 года. Начало — в 10:00 по местному времени, продолжительность — 3 часа 55 минут. Выпускникам предложат шесть тем из закрытого банка ФИПИ на выбор. Чтобы получить допуск к ЕГЭ-2027, нужно написать самостоятельное рассуждение объёмом не менее 250 слов, опереться на литературный пример и выполнить обязательные критерии. В новом учебном году банк пополнили историческими темами, однако порядок проведения и оценивания не изменился.

Life.ru собрал в одном материале официальные даты, правила, разделы банка тем, критерии «зачёта» и практический план подготовки. Важное уточнение: опубликованный ФИПИ образец комплекта — тренировочный, а реальные темы 2 декабря заранее неизвестны.

Когда итоговое сочинение в 2026/2027 учебном году: все даты

Последний день подачи заявления для участия 2 декабря — 18 ноября 2026 года

Основная дата итогового сочинения — 2 декабря 2026 года, среда

Начало испытания — 10:00 по местному времени; вход участников — с 09:00

Продолжительность — 3 часа 55 минут (235 минут), без времени на инструктаж

Первая дополнительная дата — 3 февраля 2027 года, среда

Вторая дополнительная дата — 14 апреля 2027 года, среда

Сочинение — обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. Если работа получает «незачёт» или ученик пропустил основную дату по документально подтверждённой уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки. Право на повторное участие зависит от конкретной ситуации; при «незачёте» пересдача для школьников и экстернов возможна не более двух раз в том же учебном году.

Заявления на основную дату подают не позднее чем за две недели до испытания. Для 2 декабря срок истекает 18 ноября. Одиннадцатиклассники обычно оформляют участие в своей школе; выпускники прошлых лет — в местах регистрации, определённых регионом. Через Госуслуги регистрация уже доступна в части субъектов РФ, но не следует считать этот способ универсальным для всех регионов: Life.ru рассказывал об этом сервисе и его развитии. Перед обращением проверьте инструкцию своей школы или регионального центра обработки информации.

Что изменилось в итоговом сочинении 2026/27 года

Главное содержательное новшество — в закрытый банк ФИПИ добавлены исторические темы о событиях, процессах и персоналиях российской истории. Такие формулировки позволяют рассуждать о памяти, ответственности, выборе, судьбе страны и связи поколений. При этом ФИПИ специально уточняет: новые исторические темы будут не в каждом комплекте.

Остальное остаётся прежним: выпускник выбирает одну из шести тем; они распределены по трём большим разделам; работу проверяют по двум обязательным требованиям и пяти критериям. Не меняются ни минимальный объём, ни принцип итоговой оценки «зачёт»/«незачёт». Это означает, что готовиться нужно не к угадыванию конкретного вопроса, а к связному рассуждению с достоверным литературным аргументом.

Официальные материалы, включая структуру банка, обновлённый образец комплекта, примеры исторических формулировок и методические рекомендации, опубликованы в разделе ФИПИ «Итоговое сочинение».

Как проходит итоговое сочинение в 11-м классе в 2026 году: подготовка выпускников, правила проведения экзамена, изменения в заданиях и условия получения зачёта. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Темы итогового сочинения 2026/2027: что известно ФИПИ

Точный список тем на 2 декабря не опубликован заранее. Каждый комплект формируется отдельно для часового пояса и становится общедоступным за 15 минут до начала испытания — ориентировочно с 09:45 по местному времени. Официальная площадка размещения — topic.rustest.ru, а региональные образовательные ресурсы получают соответствующие комплекты. Сайты, обещающие «все реальные темы» за несколько дней до экзамена, не могут подтвердить такую информацию официальным банком.

Участнику дадут шесть формулировок, по две из каждого раздела:

Темы итогового сочинения 2026/2027 от ФИПИ: основные тематические разделы, направления для подготовки и примеры вопросов, которые помогут выпускникам подготовиться к сочинению 2 декабря. Инфографика © Life.ru

Для ориентира в образце комплекта ФИПИ на 2026/27 год есть, например, темы «Трудно или легко, на Ваш взгляд, делать добро?» и «Память о Великой Отечественной войне – ответственность перед прошлым и будущим». Это примеры, а не подтверждённые темы экзамена 2 декабря. В официальном образце также представлены вопросы о счастье, семейных ценностях, писательском понимании человека и родном языке. Полный образец комплекта тем ФИПИ можно использовать для тренировки выбора темы.

Как получить «зачёт» за итоговое сочинение: требования и критерии

Перед проверкой содержания комиссия оценивает два обязательных требования: объём и самостоятельность. Если нарушено хотя бы одно, работа получает «незачёт» целиком. Далее применяются пять критериев.

Требование № 1 — объём — минимум 250 слов, рекомендовано от 350; меньше 250 — «незачёт» за всю работу

Требование № 2 — самостоятельность — нельзя списывать или воспроизводить чужое сочинение; цитаты допустимы со ссылкой на источник

К1. Соответствие теме — в тексте есть ответ на поставленный вопрос, рассуждение соответствует выбранной теме

К2. Аргументация и литературный материал — позиция подкреплена хотя бы одним осмысленно разобранным литературным примером

К3. Композиция и логика — тезис, доказательство и вывод логически связаны; нет грубых смысловых провалов

К4. Качество письменной речи — мысли выражены понятно; речевые ошибки не мешают пониманию

К5. Грамотность — в среднем на 100 слов не более пяти орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок суммарно для получения зачёта по К5

Формула зачёта: выполнены оба требования, получены зачёты по К1 и К2 и ещё минимум по одному из К3, К4 или К5. Поэтому неверно утверждать, будто для положительного результата обязательна безошибочность по всем пяти критериям. Но потеря зачёта за соответствие теме или литературный аргумент означает «незачёт» за работу в целом.

Сколько слов нужно и сколько литературных аргументов достаточно

Работа объёмом 249 слов и меньше не проходит обязательное требование. ФИПИ рекомендует писать от 350 слов: так обычно проще раскрыть позицию, показать сюжетный пример и сделать вывод. Ограничения по максимальному объёму нет, но слишком длинный текст повышает риск повторов и ошибок. При подсчёте учитывают в том числе служебные слова.

Один литературный аргумент может быть достаточен для К2, если он действительно подтверждает тезис, а произведение проанализировано, а не просто упомянуто. Количество аргументов не регламентировано. Можно использовать художественную, документальную, мемуарную, научно-популярную и другую опубликованную литературу; произведение не обязано входить в школьную программу. ФИПИ не составляет единого федерального «списка книг, которые обязательно прочесть». Фильм, картина или личный опыт могут дополнять рассуждение, но не заменяют обязательного литературного примера.

Цитаты допустимы с указанием источника в свободной форме; заученное чужое сочинение выдавать за своё нельзя. Объём цитирования не должен быть больше объёма собственного текста участника. Отдельно проверьте, что название произведения и действия героя переданы без существенных ошибок.

Литература для итогового сочинения: какие произведения помогут подготовиться

Универсальной «волшебной» книги нет. Полезнее выбрать несколько произведений, содержание которых вы действительно помните, и заранее сопоставить поступки персонажей с разными вопросами банка. Ниже — редакционные примеры для подготовки, а не утверждённый список ФИПИ.

Какие книги читать для итогового сочинения 2026/2027: произведения русской литературы, универсальные аргументы и примеры из книг для раскрытия тем ФИПИ. Инфографика © Life.ru

Важно не подставлять знакомое произведение к любой теме механически. Если вопрос о помощи другим, нужно показать, каким поступком персонаж подтверждает тезис. Если вопрос о памяти поколений — объяснить, что именно герой стремится сохранить и почему это имеет значение.

Как написать итоговое сочинение: структура и план подготовки

Удобная схема работы — вопрос → позиция → объяснение → литературный пример → вывод. Не существует обязательного числа абзацев, но такая логика помогает избежать пересказа сюжета вместо рассуждения.

Выберите тему, на которую можете ответить своими словами. Не ориентируйтесь только на «красивое» название: сразу проверьте, найдётся ли подходящий литературный пример. Сформулируйте тезис одним-двумя предложениями. Это должен быть конкретный ответ на вопрос, а не повторение темы. Подберите эпизод из книги. Объясните выбор или поступок героя и свяжите его с тезисом. Пересказывать всё произведение не нужно. Сделайте вывод. Покажите, как литературный пример доказывает вашу позицию, а не вводите новую тему в последнем абзаце. Проверьте текст. Посчитайте слова с запасом, уберите повторы, посмотрите, понятны ли связи между тезисом и доказательством.

Например, для рассуждения о милосердии недостаточно написать, что доктор Пирогов помог незнакомой семье в «Чудесном докторе». Сильнее будет объяснить, почему помощь человеку, от которого герой ничего не ждёт взамен, раскрывает смысл бескорыстного поступка. Это пример разбора аргумента, а не готовое сочинение для заучивания.

За несколько оставшихся дней полезно выполнить одну полную тренировку за 3 часа 55 минут, разобрать её по К1 и К2 и повторить сюжеты выбранных книг. Советы, как справиться с напряжением накануне испытания, Life.ru уже собрал в материале о страхе перед итоговым сочинением.

Что можно и нельзя брать на итоговое сочинение 2 декабря

В аудитории участники получают бланки, черновики и орфографический словарь, предоставленный организаторами. Взять нужно документ, удостоверяющий личность, и ручку с чёрными чернилами; другие необходимые принадлежности стоит заранее уточнить в своей школе с учётом региональной инструкции.

Нельзя пользоваться телефоном, средствами связи, шпаргалками, собственными словарями или текстами литературных произведений. Запрещённые материалы могут стать основанием для удаления с работы. Темы сообщают на месте во время инструктажа; записи в черновике не проверяются, поэтому финальный текст нужно перенести в бланки записи.

Участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам могут предоставляться специальные условия в соответствии с документами и установленным порядком. Для отдельных категорий предусмотрено итоговое изложение вместо сочинения. Такие вопросы необходимо оформить заранее через школу или место регистрации.

Как правильно заполнить бланки итогового сочинения 2 декабря 2026 года: правила оформления работы, разрешённые принадлежности, требования к тексту и порядок сдачи сочинения. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Когда будут результаты и что делать при «незачёте»

Работы оценивают по системе «зачёт» / «незачёт». Узнать результат участник сможет в школе или месте регистрации; конкретную дату и способ информирования определяют региональные организаторы. Называть единый для всей страны день публикации результатов без подтверждения региональных правил было бы некорректно.

Дополнительные даты — 3 февраля и 14 апреля 2027 года. Они предназначены, в частности, для участников, получивших «незачёт», а также пропустивших или не закончивших работу по уважительной, документально подтверждённой причине. Регистрация и допуск к повторному написанию оформляются по действующим правилам через школу либо региональный орган образования.

Если вы получили «незачёт», важно узнать, за что именно: объём, самостоятельность, соответствие теме, литературная аргументация или другие критерии. От этого зависит подготовка к следующей попытке. Успешный результат итогового сочинения как допуск к ГИА действует бессрочно.

Частые вопросы об итоговом сочинении 2026/2027

Когда итоговое сочинение в 11-м классе?

Основная дата — 2 декабря 2026 года, начало в 10:00 по местному времени. Дополнительные дни — 3 февраля и 14 апреля 2027 года.

Известны ли настоящие темы на 2 декабря 2026 года?

Нет. ФИПИ публикует структуру банка и образцы. Реальные комплекты формируют для часовых поясов и раскрывают за 15 минут до начала.

Правда ли, что в 2026 году будут новые темы по истории?

Да, ФИПИ пополнил закрытый банк новыми историческими формулировками. Но они не обязательно попадут в каждый комплект из шести тем.

Сколько слов нужно для зачёта?

Не менее 250 слов. Рекомендуемый объём — от 350 слов. При меньшем объёме за всю работу ставится «незачёт».

Достаточно ли одного аргумента из литературы?

Да, если он убедительно поддерживает тезис и основан на конкретном опубликованном произведении. Один пример без анализа может оказаться недостаточным.

Можно ли пользоваться книгой или своим словарём?

Нет. Литературные тексты и собственные справочные материалы запрещены. Орфографический словарь предоставляют организаторы.

Когда можно пересдать итоговое сочинение?

При наличии оснований — 3 февраля или 14 апреля 2027 года. Для школьников и экстернов, получивших «незачёт», повторное участие допускается не более двух раз в течение учебного года.

Что важнее для зачёта: грамотность или литературный пример?

Оба аспекта значимы, но К1 «Соответствие теме» и К2 «Литературная аргументация» обязательны; дополнительно нужен зачёт хотя бы по одному из К3–К5.

Авторы Александра Новоселова