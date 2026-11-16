Российским одиннадцатиклассникам 2 декабря предстоит написать итоговое сочинение, успешная сдача которого необходима для допуска к ЕГЭ. Как справиться с волнением и не растерять знания из-за стресса, Life.ru рассказала ведущий научный сотрудник Института воспитания, кандидат педагогических наук Надежда Бабарыкина. Дата проведения сочинения подтверждена Рособрнадзором.

«Экзаменационный стресс – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие школьники», — отметила педагог. По её словам, тревогу усиливают неуверенность в знаниях, страх неудачи, умственная перегрузка, недосып и нерегулярное питание. Часто несколько факторов воздействуют одновременно.

Чтобы снизить напряжение, Бабарыкина рекомендует заранее ограничить время в социальных сетях и по возможности отказаться от дополнительных нагрузок. Один из предложенных способов успокоиться — упражнение «Бабочка»: нужно скрестить руки на груди, положить ладони на плечи и медленно попеременно похлопывать себя по ним.

Другая методика — аудиодневник. Подростку предлагается записать на диктофон собственные переживания, начиная фразы со слов «Мне тревожно, когда…» или «Я опасаюсь неудачи, потому что…». Затем запись можно прослушать и попытаться разобраться в причинах беспокойства.

Также специалист советует использовать технику «контейнирования» тревоги. Для этого нужно представить коробку, мысленно сложить туда пугающие мысли и закрыть крышку. Ещё один вариант — выписать опасения на бумагу и временно убрать лист.

При подготовке к сочинению эксперт рекомендует разделить материал на небольшие блоки, не заниматься ночами и не оставлять повторение на последние дни. Родителям следует помогать школьнику с организацией занятий, избегать завышенных требований и поддерживать уверенность в собственных силах.

Бабарыкина также напомнила, что на итоговое сочинение запрещено приносить средства связи, шпаргалки, собственные словари и литературные произведения. В день испытания главное — спокойная обстановка, а после его завершения выпускнику необходимо дать возможность восстановить силы.

Ранее Life.ru рассказывал, что расписание ЕГЭ-2027 направили на регистрацию в Минюст. Согласно представленному графику, основной период планируется провести с 1 июня по 9 июля. Передача приказов на регистрацию ещё не означает окончательного утверждения расписания.