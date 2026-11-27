Аргументы для итогового сочинения 2026/2027: 30 примеров из литературы по разделам ФИПИ Оглавление Как быстро выбрать литературный аргумент 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека 3. Природа и культура в жизни человека Какие аргументы подойдут к новым историческим темам ФИПИ Универсальные произведения и короткие рассказы: что повторить за вечер Как написать аргумент в итоговом сочинении: пример разбора Частые вопросы об аргументах 30 литературных аргументов для итогового сочинения 2 декабря 2026 года: эпизоды, выводы по 11 подразделам ФИПИ, короткие и универсальные произведения. Подготовка к итоговому сочинению 2026/2027: литературные аргументы, примеры из произведений и рекомендации для учеников 11-го класса. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Итоговое сочинение в 11-м классе пройдёт 2 декабря 2026 года. Чтобы получить зачёт, достаточно обоснованно использовать хотя бы одно литературное произведение. Но просто назвать книгу и пересказать её сюжет мало: нужно объяснить, как конкретный эпизод подтверждает вашу мысль. Life.ru собрал 30 аргументов по всем 11 подразделам ФИПИ — от добра и зла до науки, искусства и родного языка.

В 2026/27 учебном году ФИПИ пополнил закрытый банк историческими темами. Структура не изменилась: шесть вопросов, по два из каждого из трёх разделов. Настоящие темы 2 декабря заранее неизвестны. Примеры ниже — материал для самостоятельной подготовки, а не готовые ответы на экзаменационные задания.

Даты, объём, критерии зачёта и правила пересдачи — в полном справочнике об итоговом сочинении 2026/2027.

Как быстро выбрать литературный аргумент

Сначала ответьте на вопрос темы одним предложением. Затем вспомните поступок героя, его мотив и последствия. Если эпизод подтверждает именно ваш ответ, он подходит. Для подготовки удобно повторить несколько коротких произведений и две-три более объёмные книги, которые вы хорошо знаете.

1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека

1.1. Внутренний мир и личностные качества

1. А. П. Чехов, «Ионыч» — саморазвитие, духовная деградация. В начале рассказа Старцев много работает и интересуется людьми. Спустя годы его главным удовольствием становится подсчёт заработанных денег. Перемена показывает, как отказ от духовных интересов и привычка к равнодушию постепенно обедняют личность.

2. И. А. Гончаров, «Обломов» — мечты, воля, жизненная цель. Обломов представляет счастливую жизнь с Ольгой, но не готов менять привычный уклад и откладывает реальные шаги. Его история помогает доказать, что даже искренние чувства и благие намерения не заменяют усилий.

3. А. П. Чехов, «Крыжовник» — счастье, эгоизм. Николай Иванович достигает мечты об усадьбе и с восторгом ест собственный кислый крыжовник. Рассказчик Иван Иванович при этом думает о страданиях людей, которых довольный человек не замечает. Эпизод позволяет противопоставить личный комфорт и чуткость к окружающим.

Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека: литературные аргументы для итогового сочинения 2026/2027 года по произведениям Чехова и Гончарова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

1.2. Отношение к другим людям, добро и зло

4. А. И. Куприн, «Чудесный доктор» — милосердие, бескорыстие. Пирогов встречает отчаявшегося Мерцалова, осматривает его больную дочь, назначает лечение и оставляет семье деньги. Врач помогает незнакомым людям без расчёта на награду. Добро здесь выражено в конкретном действии, а не в сочувственных словах.

5. А. П. Платонов, «Юшка» — доброта, жестокость, достоинство. Юшка терпит насмешки и копит деньги, чтобы поддерживать сироту. После его смерти девушка, получившая медицинское образование, приезжает в город и лечит больных. Поступки героя показывают, что незаметная забота может изменить чужую жизнь.

6. Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание» — совесть, нравственный выбор. Раскольников оправдывает преступление теорией об исключительных людях, но после убийства испытывает мучительное отчуждение. Соня убеждает его признаться и остаётся рядом. История показывает несостоятельность идеи, позволяющей переступить через чужую жизнь.

1.3. Познание человеком самого себя

7. Л. Н. Толстой, «Война и мир» — переоценка ценностей. Раненый князь Андрей на Аустерлицком поле видит высокое небо. Наполеон, которым он восхищался, теперь кажется ему ничтожным на фоне открывшейся картины мира. Пограничная ситуация помогает герою пересмотреть представление о славе и собственном предназначении.

8. М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени» — самопознание, ответственность. В дневнике Печорин анализирует свои мотивы и признаёт, что причиняет страдания людям. Однако способность объяснить себе поступки не мешает ему продолжать разрушительные игры с чужими чувствами. Самопознание ценно, но само по себе ещё не делает человека нравственно лучше.

Познание человеком самого себя: литературные аргументы для итогового сочинения 2026/2027 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

1.4. Свобода человека и её ограничения

9. М. Ю. Лермонтов, «Мцыри» — свобода, родина, мечта. Юноша бежит из монастыря, стремясь вернуться в родные края. Короткое пребывание на воле даёт ему пережить то, чего он был лишён в заточении. Для героя возможность самому выбирать путь важнее безопасного существования.

10. А. Н. Островский, «Гроза» — внутренняя свобода, давление среды. Катерина живёт в доме Кабановых, где привычки и воля свекрови подавляют её. Она не может примирить собственные чувства с требованиями окружающих и погибает. Трагедия показывает разрушительные последствия среды, в которой человеку не оставляют права на самостоятельность.

2. Семья, общество, Отечество в жизни человека

2.1. Семья, род, ценности и традиции

11. А. С. Пушкин, «Капитанская дочка» — воспитание, честь. Отец напутствует Петра Гринёва перед службой, наставляя беречь честь. Позднее молодой офицер отказывается присягать Пугачёву, хотя рискует жизнью. Семейный урок становится для героя нравственным ориентиром в момент опасности.

12. Д. И. Фонвизин, «Недоросль» — воспитание, родительская ответственность. Простакова потакает Митрофану и пренебрегает подлинным образованием. Когда она лишается власти над имением, сын грубо отталкивает её. Комедия показывает, что любовь без нравственных требований может воспитать неблагодарность и эгоизм.

13. Л. Н. Толстой, «Война и мир» — семейная поддержка, сострадание. При отъезде Ростовых из Москвы Наташа убеждает родных отдать подводы раненым, а не использовать их для вывоза имущества. Семья принимает её решение. Эпизод раскрывает ценности, которые проявляются не в речах, а в готовности отказаться от личной выгоды.

2.2. Человек и общество

14. А. С. Грибоедов, «Горе от ума» — общественное мнение, независимость. Чацкий открыто критикует чинопочитание и преклонение перед чужими обычаями. Фамусовское общество охотно подхватывает слух о его безумии. Этот конфликт показывает, как коллектив защищает привычный порядок, объявляя неудобного собеседника ненормальным.

15. И. С. Тургенев, «Отцы и дети» — конфликт поколений, диалог. Базаров и Павел Петрович спорят о принципах, искусстве и устройстве жизни, а их личный конфликт заканчивается дуэлью. Аркадий, напротив, постепенно отходит от взглядов друга и находит собственный путь. Разные судьбы позволяют рассуждать о цене непримиримости и необходимости самостоятельного выбора.

16. А. И. Солженицын, «Матрёнин двор» — справедливость, общественные ценности. Матрёна помогает соседям, не требуя платы, и соглашается отдать горницу приёмной дочери Кире. После гибели героини особенно заметны корысть и мелочность некоторых окружающих. Рассказ заставляет задуматься, почему подлинную человечность общество порой замечает слишком поздно.

Аргументы для итогового сочинения 2026/2027 по направлению «Человек и общество»: общественное мнение, конфликт поколений, справедливость и нравственные ценности в произведениях Грибоедова, Тургенева и Солженицына. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

2.3. Родина, государство, гражданская позиция

17. М. А. Шолохов, «Судьба человека» — стойкость, война, ответственность. Андрей Соколов проходит через плен и теряет семью. После войны он встречает осиротевшего Ванюшку и берёт мальчика к себе. Произведение помогает рассуждать о том, что восстановление жизни после исторической катастрофы начинается с личной заботы и ответственности.

18. М. Ю. Лермонтов, «Бородино» — историческая память, единство. Пожилой солдат рассказывает молодому собеседнику о Бородинском сражении, вспоминая стойкость товарищей. История показана через опыт рядового участника. Стихотворение передаёт память о коллективном подвиге следующему поколению.

19. А. Т. Твардовский, «Василий Тёркин» — патриотизм, мужество. В главе «Переправа» Тёркин преодолевает ледяную реку и сообщает о положении бойцов на другом берегу. Герой действует ради товарищей и общей задачи. Эпизод показывает патриотизм как готовность выполнять долг, а не как громкое заявление.

3. Природа и культура в жизни человека

3.1. Природа и человек

20. В. П. Астафьев, «Царь-рыба» — ответственность перед природой. Игнатьич пытается добыть огромного осетра и сам оказывается в смертельной опасности. В борьбе с рыбой он вспоминает совершённое в прошлом зло. Природа в этом эпизоде заставляет человека осознать границы собственной власти и нравственную ответственность.

21. М. М. Пришвин, «Кладовая солнца» — понимание природы, взаимопомощь. Настя и Митраша расходятся в лесу после спора о дороге. Митраша попадает в опасную трясину, выбраться ему помогает собака Травка. История показывает, что самоуверенность и невнимание к природным условиям могут привести к беде.

22. В. Г. Распутин, «Прощание с Матёрой» — прогресс, память, родная земля. Деревню на острове предстоит затопить при строительстве ГЭС. Дарья перед гибелью родного дома прибирает и белит избу, прощаясь с ней. Для героини это не просто имущество: утрата места означает разрыв связи с прошлым и предками.

3.2. Наука и человек

23. М. А. Булгаков, «Собачье сердце» — границы эксперимента. Профессор Преображенский проводит операцию, после которой пёс Шарик превращается в Шарикова. Последствия опыта оказываются непредсказуемыми, и профессор с Борменталем делают обратную операцию. Повесть позволяет обсудить ответственность исследователя за то, что он создаёт.

24. М. А. Булгаков, «Роковые яйца» — научное открытие, риск. Открытый Персиковым луч ускоряет развитие живых организмов. Ошибочная доставка яиц и применение открытия без достаточного контроля приводят к катастрофе. Повесть показывает опасность поспешного внедрения научного достижения без понимания его последствий.

Наука и человек: ответственность учёного и последствия научных экспериментов в произведениях Михаила Булгакова «Собачье сердце» и «Роковые яйца» — аргументы для итогового сочинения 2026/2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

3.3. Искусство и человек

25. Н. В. Гоголь, «Портрет» — талант, деньги, призвание. Художник Чартков получает возможность разбогатеть и выбирает модные заказные портреты вместо упорной работы над мастерством. Увидев подлинное произведение искусства, он осознаёт, что растратил дар. Повесть показывает конфликт между погоней за успехом и творческой честностью.

26. А. И. Куприн, «Гранатовый браслет» — музыка, чувства, понимание другого. После смерти Желткова княгиня Вера слушает сонату Бетховена. Музыка помогает ей осмыслить любовь человека, которого она при жизни почти не знала. Искусство здесь становится способом понять чужое чувство, не сводимое к обычным объяснениям.

27. Р. Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту» — книги, культура, память. Монтэг, прежде уничтожавший книги, начинает читать и покидает город. Он встречает людей, сохраняющих литературные произведения в памяти. Роман позволяет рассуждать о том, почему доступ к культуре необходим для самостоятельного мышления и преемственности поколений.

3.4. Язык и языковая личность

28. И. С. Тургенев, «Русский язык» — родной язык, Родина. В стихотворении в прозе автор обращается к русскому языку как к источнику поддержки в тяжёлые размышления о судьбе страны. Небольшой текст показывает, что родная речь может соединять личный опыт человека с культурой и историей народа.

29. А. А. Ахматова, «Мужество» — язык, историческая память. В стихотворении, написанном в 1942 году, сохранение русской речи представлено как важнейшая задача народа в годы войны. Язык становится духовным наследием, которое необходимо передать потомкам. Этот аргумент связывает речь, культуру и историческую ответственность.

30. Н. С. Лесков, «Левша» — язык, народная культура. В сказе необычные названия предметов и народные переделки иностранных слов передают особенности речи рассказчика. Такой способ повествования помогает увидеть мир глазами героев. На примере произведения можно доказать, что язык хранит особенности мышления, быта и культурного опыта.

Какие аргументы подойдут к новым историческим темам ФИПИ

Историческая проблематика прежде всего дополняет второй и третий разделы. По-прежнему необходимо привлечь литературный материал. Если тема спрашивает о конкретном деятеле или событии, сначала ответьте именно на этот вопрос: вымышленный персонаж не заменяет историческую личность.

Исторические темы ФИПИ для итогового сочинения 2026/2027: аргументы из русской литературы о патриотизме, исторической памяти, сплочённости общества и культурном наследии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сплочённость общества. В «Войне и мире» можно обратиться к эпизодам 1812 года, например к решению Ростовых отдать подводы раненым. Уточните, как личное решение связано с общей бедой страны.

Память о войне. «Бородино», «Василий Тёркин», «Судьба человека» позволяют обсуждать разные исторические события и человеческий опыт. Не смешивайте Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.

История в культуре. «Бородино» показывает, как литература сохраняет память о сражении; «Мужество» — как поэзия осмысляет ценность родного языка в военное время.

Универсальные произведения и короткие рассказы: что повторить за вечер

Если времени мало, выберите книги, которые уже читали. Например, «Капитанская дочка» подходит для разговора о чести, воспитании и долге; «Война и мир» — о самопознании, семье, войне и общественной ответственности; «Судьба человека» — о стойкости, доброте и последствиях войны. Из коротких текстов удобно повторить «Чудесного доктора», «Юшку», «Ионыча», «Крыжовник», «Русский язык» и «Мужество». Но ни одна книга не отвечает на все возможные вопросы.

Как написать аргумент в итоговом сочинении: пример разбора

Тренировочный вопрос: почему важно не оставаться равнодушным к чужой беде?

Тезис. Участие в судьбе другого человека способно изменить ситуацию, из которой он сам уже не видит выхода.

Эпизод. В рассказе Куприна «Чудесный доктор» врач Пирогов встречает Мерцалова, приходит к его семье, помогает больному ребёнку и оставляет средства на необходимые расходы.

Анализ. Значение поступка врача не только в деньгах: он помогает человеку, которого прежде не знал, возвращая семье надежду. Именно способность заметить чужую беду делает сочувствие действенным.

Микровывод. Поэтому равнодушие опасно не меньше отсутствия ресурсов: иногда помощь начинается с решения не пройти мимо.

Это схема рассуждения, а не фрагмент для заучивания. На экзамене используйте собственные формулировки и связывайте пример с выбранным вопросом.

Частые вопросы об аргументах

Сколько аргументов нужно? ФИПИ не требует двух произведений: достаточно одного литературного текста, если пример действительно доказывает вашу позицию. Второй пример нужен только тогда, когда усиливает рассуждение.

Можно ли использовать зарубежную литературу и стихи? Да. Допустимы опубликованные тексты отечественной и мировой литературы, в том числе поэзия, мемуары и научно-популярные произведения. Малые жанры фольклора сами по себе не подходят в качестве опоры по К2.

Можно ли приводить фильмы и личный опыт? Как дополнительные иллюстрации — да, но они не заменяют литературный материал.

Обязательно ли цитировать героя? Нет. Достаточно достоверно описать эпизод. Если приводите цитату, укажите её источник; не придумывайте точные слова персонажа.

Сколько слов должно быть в сочинении? Минимум 250, рекомендуемый объём — от 350. Необходимо соблюсти самостоятельность, получить зачёт за соответствие теме и литературную аргументацию, а также хотя бы по одному из остальных критериев.

Официальные требования опубликованы в критериях оценивания ФИПИ.

Перед экзаменом напишите хотя бы одну работу целиком: проверьте, отвечаете ли вы на вопрос, объясняете ли связь эпизода с тезисом и не подменяете ли рассуждение пересказом.

Авторы Александра Новоселова