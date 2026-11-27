Примеры итогового сочинения 2026/2027: три образца с разбором по разделам ФИПИ Оглавление Пример 1. Почему доброта требует действия? Пример 2. Зачем следующим поколениям сохранять память о войне? Пример 3. Почему родной язык связывает человека с культурой? Как написать свой текст по образцу План сочинения на 350–400 слов Как проверить работу перед сдачей Частые вопросы Три тренировочных итоговых сочинения по разделам ФИПИ: доброта, историческая память и родной язык. Примеры от 350 слов, план и разбор аргументации. Примеры итогового сочинения 2026/2027: три образца с разбором по разделам ФИПИ, литературными аргументами и выводами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

До итогового сочинения 2 декабря осталось несколько дней. Чтобы подготовиться, полезно посмотреть, как из короткого ответа на вопрос получается полноценное рассуждение. Life.ru предлагает три авторских тренировочных образца — о доброте, исторической памяти и значении родного языка. Они охватывают все три раздела банка ФИПИ и показывают, как связать тезис, литературный пример и вывод.

Темы ниже составлены для тренировки редакцией. Это не реальные задания 2 декабря и не готовые тексты для воспроизведения на экзамене: ФИПИ требует самостоятельной работы. Используйте образцы для анализа структуры, а затем напишите свою версию.

Подробные правила, даты и критерии — в справочнике об итоговом сочинении.

Пример 1. Почему доброта требует действия?

Раздел 1. Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека.

Доброта часто воспринимается как свойство характера: добрым называют человека, который способен сочувствовать другим, не желает им зла и старается никого не обидеть. Однако мне кажется, что в трудных обстоятельствах одного сочувствия бывает недостаточно. Если человек видит чужую беду, но не пытается помочь, его хорошие намерения могут так и остаться намерениями. Именно поступок позволяет понять, насколько искренним было желание поддержать другого.

В рассказе Александра Куприна «Чудесный доктор» перед читателем предстаёт семья Мерцаловых, оказавшаяся в тяжёлом положении. Глава семьи потерял работу, дома не хватает денег, болеет ребёнок. Отчаявшийся Мерцалов встречает в саду незнакомого пожилого человека. Тот не ограничивается выражением сочувствия, хотя мог бы просто выслушать собеседника и отправиться дальше. Узнав о его несчастье, доктор Пирогов приходит к семье, осматривает девочку, выписывает рецепт и оставляет деньги.

Мне кажется важным, что герой не требует благодарности и не пытается подчеркнуть собственную значимость. Он прежде всего думает о том, что необходимо людям в эту минуту. Его участие даёт Мерцаловым не только возможность купить необходимое, но и надежду на то, что жизнь может измениться. Куприн показывает, насколько значительным для другого человека становится поступок, который сам благодетель, возможно, вовсе не считает героическим.

Однако доброта не обязательно предполагает необыкновенные возможности. Пирогов обладает профессиональными знаниями, которые позволяют ему помочь больному ребёнку. У другого человека таких знаний может не быть. Но каждый способен найти доступный ему способ участия: выслушать, поддержать, обратиться за помощью к специалисту, потратить время на того, кто нуждается в заботе. Важно не обещать того, чего невозможно исполнить, а сделать то, что действительно принесёт пользу.

Кроме того, действие требует внимания к конкретному человеку. Иногда наша помощь оказывается неудобной или даже нежелательной, если мы не пытаемся понять чужие обстоятельства. Поэтому доброта связана не только с готовностью жертвовать собственным временем, но и с уважением к потребностям другого. Именно сочетание внимательности и решительности делает её особенно ценной.

Таким образом, я считаю, что доброта становится настоящей силой тогда, когда выражается в поступках. История семьи Мерцаловых напоминает: человек не всегда может избавить другого от всех трудностей, но даже один своевременный шаг способен вернуть ему надежду. И чем больше людей готовы не просто замечать чужую боль, а действовать разумно и бескорыстно, тем меньше людей остаются со своей бедой в одиночестве.

«Чудесный доктор» Александра Куприна — аргумент для итогового сочинения о доброте, милосердии и помощи ближнему. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Разбор. Тезис отвечает на вопрос о действии; эпизод с Пироговым разобран через мотив, конкретную помощь и её последствия. Последние абзацы развивают мысль, а не пересказывают сюжет. Для собственной работы можно заменить пример на «Юшку».

Пример 2. Зачем следующим поколениям сохранять память о войне?

Раздел 2. Семья, общество, Отечество в жизни человека.

Человек не может лично пережить все события прошлого, однако он способен узнать о них благодаря воспоминаниям очевидцев, документам и произведениям искусства. Особенно важно сохранять память о войне, потому что она позволяет увидеть за историческими датами судьбы людей. На мой взгляд, знание прошлого необходимо следующим поколениям не только для уважения к предкам. Оно помогает осознать ценность мирной жизни и ответственность человека перед другими.

Обратимся к рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». В центре произведения находится история Андрея Соколова, простого человека, жизнь которого изменила Великая Отечественная война. Герой переживает плен, узнаёт о гибели близких, а затем теряет и сына. Писатель показывает, что последствия войны нельзя свести к перечню сражений и побед. За ними стоят личные утраты, разрушенные семьи, долгие годы тяжёлого труда и испытаний.

Особенно значительным мне кажется эпизод встречи Соколова с Ванюшкой. Мальчик тоже остался без семьи. Андрей решает взять его к себе и становится ему отцом. После всех пережитых несчастий герой находит в себе силы заботиться о другом человеке. Этот поступок помогает увидеть не только трагическую сторону истории, но и способность людей сохранять человечность в обстоятельствах, которые могли бы сделать их жестокими и равнодушными.

Литература позволяет нам понять, почему важно помнить не только известных полководцев и государственные решения, но и обычных людей. Без их судеб представление о войне было бы неполным. Читая рассказ Шолохова, мы начинаем воспринимать историческое событие не как нечто далёкое и отвлечённое, а как испытание, которое затронуло множество конкретных семей. Такое знание воспитывает уважение к человеческой жизни и сочувствие к тем, кто перенёс невосполнимые потери.

При этом сохранение памяти требует внимательного отношения к фактам. Недостаточно повторять привычные слова о прошлом, если мы не знаем, что именно произошло и почему это важно. Необходимо читать свидетельства, узнавать историю своей семьи, различать художественный образ и документальное описание события. Тогда память становится не формальной обязанностью, а осмысленной частью жизни общества. Она помогает людям разных поколений лучше понимать друг друга.

Таким образом, я убеждён, что память о войне нужна прежде всего живым людям. Она даёт возможность не забыть цену пережитых испытаний и понять, насколько дорого человеческое участие. История Андрея Соколова показывает, что даже после тяжелейших потерь человек способен сохранить нравственные ориентиры и заботиться о будущем. Передавая такие истории следующим поколениям, мы сохраняем не только сведения о прошлом, но и важные уроки человечности.

Андрей Соколов и Ванюшка — герои рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Произведение о последствиях Великой Отечественной войны, исторической памяти и сохранении человечности подходит для аргументации в итоговом сочинении 2026/2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Разбор. Работа раскрывает историческую тему через литературную судьбу героя, не подменяя её хроникой боевых событий. Второй смысловой поворот — забота о Ванюшке — показывает, зачем память нужна будущим поколениям.

Пример 3. Почему родной язык связывает человека с культурой?

Раздел 3. Природа и культура в жизни человека.

Родной язык сопровождает человека с раннего детства. С его помощью мы узнаём мир, общаемся с близкими, выражаем свои чувства и постепенно знакомимся с опытом других поколений. На мой взгляд, именно поэтому язык нельзя считать только удобным средством передачи информации. Он хранит культурную память народа и помогает человеку осознать свою связь с людьми, которые жили задолго до него.

Эта мысль особенно выразительно звучит в стихотворении в прозе Ивана Тургенева «Русский язык». Автор обращается к родной речи в минуты тяжёлых размышлений о судьбе своей страны. Язык становится для него источником поддержки и надежды. Важно, что писатель не перечисляет особенности грамматики или словарного состава русского языка. Его интересует духовная связь с народом, которая сохраняется даже тогда, когда обстоятельства вызывают тревогу и сомнения. В родной речи он находит основание верить в будущее.

Этот небольшой текст позволяет понять, что отношение к языку связано с отношением к культуре. Мы можем читать произведения писателей прошлого, узнавать в них знакомые чувства и одновременно открывать для себя непривычные представления о жизни. Через литературу человек вступает в своеобразный разговор с теми, кого никогда не встречал. Благодаря языку этот разговор оказывается возможным, несмотря на расстояние во времени.

Ещё один пример можно найти в стихотворении Анны Ахматовой «Мужество», созданном в годы Великой Отечественной войны. Поэтесса говорит о необходимости сохранить русскую речь и передать её будущим поколениям. В условиях огромных испытаний язык осмысляется как часть духовного наследия, которое нельзя потерять. Для меня особенно значима сама направленность этой мысли в будущее: люди стремятся сохранить нечто ценное не только ради себя, но и ради тех, кто будет жить после них.

В обычной жизни связь с культурой проявляется менее заметно. Когда мы слушаем семейные истории, читаем книги, узнаём значение незнакомого слова или обращаемся к фольклору, наш опыт становится богаче. При этом уважение к родному языку не требует отказываться от изучения других языков. Напротив, знакомство с чужой речью помогает лучше понять особенности собственной культуры и внимательнее относиться к разнообразию человеческого опыта. Важно сохранять интерес к слову и пользоваться им ответственно, не превращая общение в источник унижения или вражды.

Итак, родной язык связывает человека с культурой, потому что в нём живут мысли, чувства и память множества поколений. Произведения Тургенева и Ахматовой показывают, что эта связь особенно важна в трудные исторические моменты. Бережное отношение к слову позволяет нам сохранять наследие прошлого, понимать современников и передавать свой опыт тем, кто придёт после нас.

Стихотворение в прозе Ивана Тургенева «Русский язык» — литературный аргумент для итогового сочинения о связи родного языка с культурой и исторической памятью народа. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Разбор. Два самостоятельных литературных примера дополняют друг друга: Тургенев — о личной опоре, Ахматова — о сохранении наследия. Ни один из примеров не заменяет авторское рассуждение.

Как написать свой текст по образцу

Не существует единственной обязательной композиции. Для тренировки удобно выделить четыре смысловые части: ответ на вопрос, объяснение позиции, аргумент с литературным эпизодом, общий вывод. При необходимости добавьте второй эпизод или собственное рассуждение, которое действительно развивает тезис.

План сочинения на 350–400 слов

Вступление (примерно 50–70 слов). Объясните, как понимаете вопрос, и дайте ясный ответ.

Основная часть (примерно 240–260 слов). Покажите, почему вы придерживаетесь этой позиции. Назовите автора и произведение, опишите значимый эпизод, объясните его связь с темой. Не пересказывайте всю книгу.

Заключение (примерно 60–70 слов). Вернитесь к вопросу и обобщите результат рассуждения, не добавляя новую проблему. Приведённые пропорции — ориентир, а не требование ФИПИ.

Как проверить работу перед сдачей

Проверьте объём (не менее 250 слов, желательно от 350), самостоятельность, прямой ответ на тему, правильность имени автора и событий произведения, анализ примера и логическую связь между абзацами. По официальным правилам обязательны К1 и К2 и хотя бы один из остальных критериев. Заучивание чужого сочинения может привести к незачёту независимо от грамотности.

Сверить требования можно на сайте ФИПИ.

Частые вопросы

Нужны ли два аргумента? Нет. Один подробно разобранный литературный текст может быть достаточным.

Можно ли использовать этот образец на экзамене? Нет, воспроизводить его дословно нельзя. Разберите логику и напишите собственное рассуждение по выбранной теме.

Какие темы будут 2 декабря? Точный комплект заранее неизвестен. Официальный банк пополнился историческими формулировками, но структура из трёх разделов сохранена.

Как написать сочинение, если плохо помню книгу? Выберите тему, к которой можете подобрать достоверный эпизод. Не придумывайте цитаты, имена персонажей и события.

Авторы Александра Новоселова