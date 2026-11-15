ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике проведут по моделям 2026 года. Рособрнадзор принял такое решение после обсуждения проектов экзаменационных материалов с профессиональным сообществом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«С учётом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года», — пояснили в Рособрнадзоре.

На обсуждение выносили спецификации и демонстрационные варианты экзаменов. По итогам рассмотрения замечаний ведомство решило сохранить действующие модели двух предметов.

При этом в утверждённой справке ФИПИ предусмотрена корректировка оформления ответа на задание №27 по информатике: вместо двух строк из двух чисел каждая потребуется записать одну строку из двух чисел. Структура и содержание экзамена не меняются. По профильной математике изменения не предусмотрены.

Ранее Life.ru рассказывал, что расписание ЕГЭ-2027 направили на регистрацию в Минюст. Согласно представленному графику, основной период планируется провести с 1 июня по 9 июля. Передача приказов на регистрацию ещё не означает окончательного утверждения расписания.