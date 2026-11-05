В школах нужно вернуть экзамены по всем ключевым предметам в дополнение к ЕГЭ, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его мнению, образование должно формировать естественно-научное и гуманитарное мировоззрение, а не сводиться к подготовке по трём дисциплинам.

«Нельзя ограничиваться тремя предметами. Тогда давайте сделаем: с пятого или шестого класса ребёнок будет изучать три предмета и сдавать по ним ЕГЭ. Это же абсурд», — подчеркнул правозащитник в интервью RT.

Он отметил, что школьникам необходимы хотя бы базовые знания географии, истории, литературы, физики, химии и других дисциплин. Перечень ключевых предметов, по которым следует проводить экзамены, ещё предстоит определить. Одновременно с их возвращением нужно сократить объём самих курсов, чтобы избежать перегрузки детей.