Одиннадцатиклассникам необходимо подать заявления на ЕГЭ до 1 февраля включительно, а девятиклассникам — на ОГЭ до 1 марта. После этих дат изменить выбранные предметы можно будет только по уважительным причинам, подтверждённым документами, рассказала Life.ru депутат Государственной думы, представитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева.

По словам парламентария, регистрация на государственную итоговую аттестацию требует особого внимания со стороны школьников и их родителей. От правильности оформления документов зависит не только своевременный допуск к экзаменам, но и возможность выпускника реализовать дальнейшие образовательные планы.

«Подача заявления на участие в ОГЭ и ЕГЭ — важный организационный этап, к которому необходимо отнестись максимально внимательно», — подчеркнула Кондратьева.

Как правило, выпускники текущего года подают документы непосредственно в своих школах. При этом депутат посоветовала не считать вопрос закрытым сразу после отправки заявления, а обязательно проверить, зарегистрировано ли оно и правильно ли указаны все сведения.

Обязательно нужно убедиться, что оно принято и зарегистрировано, а все сведения внесены правильно Екатерина Кондратьева депутат ГД

Особое внимание следует уделить персональным данным и списку выбранных дисциплин. Одиннадцатиклассникам также необходимо проверить, какой уровень ЕГЭ по математике указан в заявлении: базовый или профильный. Если документы подаются в электронном виде, стоит сохранить подтверждение их отправки и приёма.

После окончания установленных сроков возможность изменить перечень экзаменов существенно ограничивается. По словам Кондратьевой, для этого потребуются уважительные причины, подтверждённые документально, а окончательное решение принимает государственная экзаменационная комиссия.

«Поэтому рассчитывать на свободную корректировку перечня экзаменов в последний момент не стоит», — предупредила депутат.

Особенно тщательно выбирать предметы парламентарий рекомендует выпускникам, которые собираются поступать в университеты. Ещё до регистрации на ЕГЭ им следует изучить требования интересующих вузов, уточнить список вступительных испытаний и сопоставить его со своими планами на дальнейшее обучение.

Рекомендую заранее изучить требования выбранных университетов, проверить перечень вступительных испытаний и соотнести его со своими образовательными планами ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат также убеждена, что регистрация на государственную итоговую аттестацию должна быть простой и понятной для каждой семьи. По её мнению, школьники не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими препятствиями при оформлении документов.

«Наша задача — не создавать дополнительные бюрократические препятствия для школьников, а обеспечить им все необходимые условия для успешной сдачи экзаменов», — заявила парламентарий.

В заключение Кондратьева призвала выпускников и их родителей не откладывать организационные вопросы на последний день. Чем раньше они определятся с перечнем предметов и убедятся в правильности оформления заявления, тем спокойнее смогут сосредоточиться на подготовке к экзаменам.

Ранее Life.ru сообщал, что в 53 регионах России заявления на ЕГЭ-2027 можно будет подать через Госуслуги. В прошлом году такая возможность была доступна только в 20 пилотных субъектах. При онлайн-регистрации основные сведения автоматически подставляются из личного кабинета, а выпускнику остаётся выбрать экзамены и отправить заявление. Дополнительно портал напомнит о сроках подачи документов.