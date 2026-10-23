Заявление на ЕГЭ-2027 можно будет подать через Госуслуги в 53 регионах России

В 53 регионах России выпускники смогут подать заявления на участие в ЕГЭ-2027 через портал Госуслуг вместо личного обращения в школу или пункт регистрации. В прошлом году такая возможность была доступна только в 20 пилотных регионах, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В некоторых субъектах страны приём заявлений уже начался. Школьники по-прежнему могут записаться на экзамены через свои образовательные учреждения, а выпускники прошлых лет — в специальных пунктах регистрации, утверждённых региональными органами управления образованием.

Для тех, кто воспользуется Госуслугами, процедура станет проще. Система автоматически заполнит основные поля заявления на основе данных из личного кабинета. Выпускнику останется выбрать необходимые предметы и нажать кнопку «Отправить».

Кроме того, портал напомнит будущим участникам ЕГЭ о необходимости своевременно подать документы. Определиться с набором экзаменов поможет сервис «Подбор вуза онлайн», где можно выбрать специальность, посмотреть подходящие университеты и узнать, какие предметы нужны для поступления.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что подать заявление на участие в ЕГЭ-2027 необходимо до 1 февраля включительно. Это требование распространяется на выпускников текущего года и прошлых лет.

Расширение цифровой регистрации проходит в рамках проекта «Государство для людей». Ведомство рассчитывает сделать образовательные услуги доступнее, сократить количество бюрократических процедур и упростить взаимодействие граждан с системой образования.