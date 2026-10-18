Более 1700 колледжей России открыли двери для школьников и их родителей

Более 1,7 тысячи российских колледжей и техникумов провели Единый день открытых дверей для школьников и их родителей. Участники смогли попробовать себя в рабочих профессиях, познакомиться с преподавателями и потенциальными работодателями. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Мероприятия прошли 17 октября в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в национальный проект «Молодёжь и дети». Для гостей подготовили 15 тысяч профессиональных проб, позволяющих на практике познакомиться с различными специальностями.

В Краснодарском крае школьникам предложили попробовать себя в роли поваров, строителей и сварщиков. В Ейском полипрофильном колледже состоялся кулинарный поединок между студентами и школьниками, а в Кореновском политехническом техникуме гости осваивали строительные навыки.

В Воронежской области студенты промышленно-экономического колледжа провели мастер-класс «Юный спасатель». В Марий Эл открыли профильный класс по радиоэлектронике, который будет сотрудничать с местным техникумом. А в Хакасии будущим абитуриентам предложили проверить знания о металлургии.

Школьники также посещали предприятия и встречались с представителями бизнеса. Например, в Ярославской области мероприятия связали с выставкой «Неделя промышленности», где свои возможности представили около 80 региональных компаний.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что такие встречи позволяют подросткам заранее разобраться в особенностях обучения и перспективах трудоустройства. День открытых дверей проводится дважды в год — весной и осенью.

«Тут можно пообщаться с преподавателями, студентами и даже с будущими работодателями, посмотреть, как проходят занятия и практики, задать любые вопросы о поступлении и будущем трудоустройстве», — подчеркнул министр.

Сегодня «Профессионалитет» объединяет почти 600 образовательных кластеров в 86 регионах России. В проекте участвуют более 1700 колледжей и техникумов и свыше 3100 предприятий-партнёров. Подготовка специалистов ведётся по направлениям, востребованным в 24 отраслях экономики.

Ранее Life.ru рассказывал, почему выпускники колледжей могут начать зарабатывать раньше сверстников с высшим образованием. В материале от 2 октября отмечалось, что колледж позволяет быстрее получить специальность и выйти на работу. При этом для некоторых карьерных направлений высшее образование по-прежнему остаётся обязательным.