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Опубликовано 9 октября, 16:42

ИИ стал отдельной специальностью: Российские колледжи начали готовить кадры для новой сферы

Кравцов: В российских колледжах появилась отдельная специальность по ИИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В российских колледжах появилась отдельная специальность по подготовке в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Изучение новой технологии предусмотрено и для студентов других направлений. По словам главы ведомства, соответствующий модуль есть в каждой специальности. Требования к использованию ИИ уже включили в образовательные стандарты.

«Мы уже стандарты включили по использованию искусственного интеллекта, плюс отдельная специальность в колледжах по подготовке в сфере искусственного интеллекта», — сказал министр.

Заявление прозвучало на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» форума «Цифровые дни Иннополиса».

Минпросвещения РФ определило правила использования ИИ учениками
Минпросвещения РФ определило правила использования ИИ учениками

Ранее Life.ru сообщал, что курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным для школьников 5–11-х классов с сентября 2027 года. До этого программу опробуют в тысяче школ: пилот начнётся со второй четверти нынешнего учебного года.

Больше новостей о школах и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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