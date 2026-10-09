ИИ стал отдельной специальностью: Российские колледжи начали готовить кадры для новой сферы

В российских колледжах появилась отдельная специальность по подготовке в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Изучение новой технологии предусмотрено и для студентов других направлений. По словам главы ведомства, соответствующий модуль есть в каждой специальности. Требования к использованию ИИ уже включили в образовательные стандарты.

«Мы уже стандарты включили по использованию искусственного интеллекта, плюс отдельная специальность в колледжах по подготовке в сфере искусственного интеллекта», — сказал министр.

Заявление прозвучало на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» форума «Цифровые дни Иннополиса».

Ранее Life.ru сообщал, что курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным для школьников 5–11-х классов с сентября 2027 года. До этого программу опробуют в тысяче школ: пилот начнётся со второй четверти нынешнего учебного года.