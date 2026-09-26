Минпросвещения РФ определило правила использования ИИ учениками

Российским школьникам запретили использовать искусственный интеллект на промежуточной и итоговой аттестации, а ученикам 1–4-х классов — самостоятельно работать с такими сервисами. Новые правила следуют из методических рекомендаций Минпросвещения России.

Для учеников 5–9-х классов нейросети можно применять с разрешения педагога. Например, для поиска и первичной систематизации информации, объяснения сложных понятий, визуализации материала и проверки гипотез.

Старшеклассникам разрешается использовать ИИ ещё и в проектной и исследовательской работе — для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчётов и подготовки визуальных материалов. Однако там, где ученик должен самостоятельно продемонстрировать свои знания, нейросети использовать нельзя.

Учителям разрешается применять ИИ при подготовке учебных и методических материалов, включая конспекты, тесты, презентации, схемы и задания разного уровня сложности. При этом педагог обязан самостоятельно проверять созданные нейросетью материалы на достоверность и методическую корректность.

Отдельные ограничения касаются персональных данных. В общедоступные ИИ-сервисы нельзя загружать сведения, позволяющие установить личность ребёнка, а также оценки, характеристики и ученические работы. Исключение возможно при наличии отдельного согласия на такую обработку данных.

Родителей необходимо информировать о применении ИИ в образовательном процессе. Кроме того, полностью созданный нейросетью текст, решение, презентацию или проект нельзя выдавать за самостоятельную работу. Детекторы ИИ при этом не считаются безусловным доказательством нарушения из-за риска ошибок — окончательное решение остаётся за педагогом.

Ранее Life.ru рассказывал о планах запустить во всех российских школах внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Его планируется начать со второй четверти 2026/27 учебного года, при этом отдельным обязательным предметом ИИ не становится.