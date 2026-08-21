В российских школах появится курс по ИИ и информационной безопасности

Во всех российских школах планируют ввести новый внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Занятия должны начаться со второй четверти 2026/27 учебного года, сообщили в Минпросвещения.

Идею программы предложил педагог, а глава ведомства Сергей Кравцов её поддержал. Курс будет посвящён сразу двум направлениям — работе с технологиями искусственного интеллекта и безопасному поведению в цифровой среде.

«Со второй четверти 2026/27 учебного года во всех школах России планируется ввести новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сообщили в пресс-службе министерства.

Таким образом, занятия стартуют уже в течение предстоящего учебного года. При этом речь идёт именно о внеурочной программе, а не о новом обязательном школьном предмете в основном расписании.

Тема ИИ уже входит в школьную программу и другими путями. В августе Минпросвещения сообщило, что в 2026/27 учебном году ученики познакомятся с основами искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углублённом уровне будут разбирать анализ данных, возможности и ограничения технологии.