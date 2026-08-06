От нейросетей до собственных систем: Минпросвещения усилит обучение школьников работе с ИИ

Российские школьники продолжат изучать искусственный интеллект на уроках информатики, а с 2027 года старшеклассники смогут глубже освоить технологии машинного обучения и нейросетей. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.

В 2026/27 учебном году ученики познакомятся с основами искусственного интеллекта, машинного обучения и сферами применения этих технологий. На углублённом уровне они будут изучать анализ данных, возможности и ограничения ИИ, а также принципы его работы.

Минпросвещения усилит обучение школьников работе с ИИ. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Минпросвещения России

«Наша задача заключается в том, чтобы постепенно научить школьников безопасно и осознанно использовать современные технологии, критически воспринимать результаты их работы и применять цифровые инструменты в дальнейшей профессиональной деятельности», — заявил Кравцов.

Он также подчеркнул, что Минпросвещения не планирует заменять традиционное обучение нейросетями или вводить отдельный обязательный предмет по ИИ.

Школьники будут изучать анализ данных, возможности и ограничения ИИ. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой Минпросвещения России

По словам министра, в школах уже применяются технологии машинного перевода, распознавания речи и изображений, которые станут рабочим инструментом для учащихся. Для педагогов подготовлены методические рекомендации, а с 1 сентября 2027 года новый образовательный стандарт расширит практическую подготовку старшеклассников: они смогут изучать создание и обучение нейросетей, основы машинного обучения и работу ИИ-агентов.

Уже сейчас в федеральный перечень включены учебники по искусственному интеллекту для 5–9-х классов, а профиль по ИИ появился во Всероссийской олимпиаде школьников.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала нового учебного года российские школьники начнут изучать искусственный интеллект на занятиях — настолько востребованным и актуальным он сейчас является. Введение нового профиля призвано дать ученикам знания и навыки, необходимые в современной технологической сфере, что отражает общий курс на модернизацию образования в России.