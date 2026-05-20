Российские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект

Российские школьники с нового учебного года будут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Интерес к дисциплине проявился во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости».

«Он оказался настолько востребованным и актуальным, что с 2026/27 учебного года войдёт в школьную программу в рамках углублённого изучения предмета», — подчеркнул Кравцов.

Внедрение нового профиля в учебный план школьников призвано формировать базу знаний и навыков, востребованных в современных технологиях, и отражает общий вектор развития образовательной системы страны, заданный олимпиадой.

