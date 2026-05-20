Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 05:16

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект

Минпросвещения вводит углублённый курс «Искусственный интеллект» для школьников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские школьники с нового учебного года будут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Интерес к дисциплине проявился во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости».

«Он оказался настолько востребованным и актуальным, что с 2026/27 учебного года войдёт в школьную программу в рамках углублённого изучения предмета», — подчеркнул Кравцов.

Внедрение нового профиля в учебный план школьников призвано формировать базу знаний и навыков, востребованных в современных технологиях, и отражает общий вектор развития образовательной системы страны, заданный олимпиадой.

Мизулина назвала учебник по физкультуре бесполезным кирпичом в рюкзаке школьника
Мизулина назвала учебник по физкультуре бесполезным кирпичом в рюкзаке школьника

Ранее Life.ru рассказывал, что в России окончательно приняли концепцию исторического просвещения для всех уровней образования. Нововведения коснутся воспитательной и учебной деятельности в детских садах, школах, колледжах и вузах. В Минпросвещения отметили, что ключевым приоритетом станет повышение квалификации педагогов. Для учителей предусмотрены курсы дополнительного обучения и выпуск методических материалов для занятий.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Искусственный интеллект
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar