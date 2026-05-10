В российских детсадах, школах и вузах утвердили новую концепцию исторического просвещения

Обложка © Life.ru

В России официально приняли концепцию исторического просвещения для всех уровней образования — от детских садов до вузов. Документ уже направили в регионы для дальнейшего внедрения. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Новая программа определяет механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности у детей и молодёжи. Изменения затронут воспитательную и образовательную работу в детсадах, школах, колледжах и университетах. В ведомстве сообщили, что одним из главных направлений станет подготовка преподавателей. Для педагогов планируют организовать дополнительное обучение, а также выпустить методические материалы для занятий.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Помимо этого, власти намерены расширять сеть исторических кружков и тематических клубов. В учебных заведениях будут проводить олимпиады, конференции, квесты, исследовательские проекты и специальные уроки по истории.

Отдельный блок мероприятий посвятят Великой Отечественной войне, памяти защитников страны и участникам специальной военной операции. Также концепция предполагает запуск единой информационной платформы по историческому просвещению. Её создание намечено на 2027 год.

Программу реализации рассчитали на пять лет. В рамках проекта планируется регулярно оценивать эффективность образовательных инициатив, а к работе привлекут экспертов Российского военно-исторического общества, общества «Знание» и других профильных организаций.

Ранее сообщалось, что почти треть российских педагогов составляют специалисты моложе 39 лет. Сейчас в школах страны работают более 346 тысяч таких сотрудников. Их доля достигла 32,5% от общего числа преподавателей.

Милена Скрипальщикова
