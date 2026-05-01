Общегородской выпускной в Москве пройдёт 26 июня на ВДНХ

Общегородской праздник столичных выпускников состоится 26 июня на ВДНХ. Мероприятие начнётся вечером и продлится до шести утра 27 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

Градоначальник уточнил, что для ребят подготовили насыщенную программу: интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты популярных отечественных артистов (которых выпускники традиционно выбирают сами), а также выступления диджеев.

На время праздника центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Вход — по индивидуальному браслету с QR-кодом. Ожидается, что мероприятие посетят около 40 тысяч человек.

«Мероприятие, объединяющее молодёжь, способствует формированию уважения к традициям, истории и ценностям страны», — отметил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы заверили, что безопасность гостей выпускного обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, МЧС, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.

Напомним, Минпросвещения порекомендовало провести школьные выпускные 27 июня. Дата не строгая, регионы могут сдвинуть её «под себя». Однако в ведомстве рассчитывают на единый подход.