«Жизнь не пересдаётся»: Вассерман не оценил идею дать выпускникам три попытки на ЕГЭ

Право выпускников на пересдачу все выбранных предметов может усугубить их положение, а не помочь. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Ранее заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил, что у сдающих экзамен должно быть три попытки, как у студентов или участников Олимпийских игр. По его мнению, знание о второй попытке снизит стресс.

Вассерман заметил, что если бы вопрос обсуждался в его комитете, он проголосовал бы против. Во-первых, потому что заявленной задачи — избавить учеников от стресса — тотальная пересдача не выполнит.

«Боюсь, что нагрузка на детей при этом настолько увеличится, что риск сдать во второй раз экзамен хуже первого будет достаточно ощутим», — пояснил депутат в беседе с «Ридусом».

При этом парламентарий добавил, что расширение возможностей по пересдаче несёт в себе риск получить неправильное отношение к жизни. Это гораздо страшнее, чем риск не сдать нормально ЕГЭ, подчеркнул эрудит.

«Жизнь не пересдаётся. В жизни довольно редко бывает возможность что-то легко и быстро исправить. Экзамены — это в какой-то мере подготовка к жизни. Подготовка именно к тому, что всё нужно правильно делать с первого раза», — отметил Вассерман.

Ранее Останкинский суд Москвы запретил телеграм-каналам публиковать ответы на ЕГЭ и ОГЭ раньше даты проведения испытаний. Поводом для разбирательства стал иск прокуратуры, выявившей в открытом доступе каналы со слитой экзаменационной информацией — надзорное ведомство добивалось их блокировки.