Суд запретил телеграм-каналы, публикующие ответы на ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов

Останкинский суд Москвы вынес решение, согласно которому телеграм-каналы не вправе публиковать ответы на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год до проведения самих экзаменов. С иском обращалась прокуратура, которая нашла в Сети такие телеграм-каналы и потребовала заблокировать их. Щепетильная информация находилась в открытом доступе. Об этом пишет ТАСС.е

«Признать информацию, размещённую в сети Интернет на сайте и в телеграм-каналах, запрещённой к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в тексте.

В судебном решении напоминается, что получение незаконным способом ответов на ЕГЭ нарушает законодательство и создаёт неравные условия для учащихся.

Ранее Министерство просвещения РФ поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам.