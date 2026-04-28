В Госдуме раскрыли, кто из школьников может не сдавать ЕГЭ и поступать по старинке

Выпускники из приграничных регионов России вправе отказаться от ЕГЭ. Вместо госэкзамена они могут выбрать внутренние испытания. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Будущие абитуриенты имеют право поступать в вузы по результатам внутренней аттестации. Парламентарий уверен — такую практику стоит распространить на всех школьников России. Место проживания и обстановка в регионе не должны влиять на этот выбор.

«Очень хорошо, что хотя бы часть наших ребят пользуется таким правом», — сказал депутат в беседе с «Абзацем».

Смолин пояснил, что сейчас возможностью не сдавать ЕГЭ пользуются ребята в новых регионах России и в приграничных областях. Депутат считает такой подход правильным. Если школьник живёт в этих регионах и не сдавал ЕГЭ — он может поступать в вузы по внутренним экзаменам. Смолин добавил — он давно убеждён, что у ЕГЭ вреда больше, чем пользы. Парламентарий поддержал предложение разрешить выбор между госэкзаменом и классической формой аттестации.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ не отменят в ближайшие годы. По его словам, альтернативы экзамену сегодня нет. Новая система появится не раньше чем через десять лет. Музаев отметил — в текущем виде ЕГЭ имеет недостатки. Но экзамен обеспечивает честность и равные возможности для всех выпускников.