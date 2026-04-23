«Может, лет через десять»: Альтернатива ЕГЭ появится нескоро, заявил глава Рособрнадзора

Единый государственный экзамен не отменят в ближайшие годы, заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день, а появится она не ранее чем через десять лет.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через десять», — заявил Музаев.

По словам Музаева, в текущем виде экзамен хоть и имеет недостатки, но всё равно обеспечивает честность и равные возможности для выпускников школ из любого региона России. В целом, ни одна страна в мире не отказалась от итоговых школьных экзаменов.

«Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?», — заключил глава Федеральной службы.

Ранее в Госдуме предложили разрешить школьникам брать на ЕГЭ «антистресс-набор» — вещи, которые могут поспособствовать борьбе со стрессом во время экзамена. Речь идёт, например, о берушах без электроники, игрушках или личных талисманах. Сейчас в аудиториях, помимо самих материалов для сдачи, разрешаются только паспорт, чёрная ручка, необходимые лекарства, перекус и вода.