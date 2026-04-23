Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 07:54

«Может, лет через десять»: Альтернатива ЕГЭ появится нескоро, заявил глава Рособрнадзора

Анзор Музаев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Единый государственный экзамен не отменят в ближайшие годы, заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, альтернативы ЕГЭ на сегодняшний день, а появится она не ранее чем через десять лет.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через десять», — заявил Музаев.

По словам Музаева, в текущем виде экзамен хоть и имеет недостатки, но всё равно обеспечивает честность и равные возможности для выпускников школ из любого региона России. В целом, ни одна страна в мире не отказалась от итоговых школьных экзаменов.

«Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?», — заключил глава Федеральной службы.

Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошёл без сбоев
Ранее в Госдуме предложили разрешить школьникам брать на ЕГЭ «антистресс-набор» — вещи, которые могут поспособствовать борьбе со стрессом во время экзамена. Речь идёт, например, о берушах без электроники, игрушках или личных талисманах. Сейчас в аудиториях, помимо самих материалов для сдачи, разрешаются только паспорт, чёрная ручка, необходимые лекарства, перекус и вода.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar