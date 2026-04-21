Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 10:55

Сквиши и талисманы: Школьникам хотят разрешить брать на ЕГЭ «антистресс-набор»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В России предложили разрешить школьникам брать на ЕГЭ «антистресс-набор» — вещи, которые помогают успокоиться, но не дают преимуществ на экзамене. Например, беруши без электроники, небольшую тихую антистресс-игрушку или личный талисман. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с РИА «Новости».

Сейчас участникам ЕГЭ разрешено брать с собой только паспорт, чёрную ручку, лекарства, перекус и воду. На некоторые экзамены — ещё линейку и калькулятор.

Чернышов назвал этот перечень разумным, но заметил, что экзамен — это не только проверка знаний, но и сильный стресс для школьников. По его словам, важно создать нормальные условия, чтобы дети могли сосредоточиться на заданиях, а не на волнении.

«ЕГЭ должен проверять знания, а не то, кто лучше справляется с волнением», — добавил депутат.

Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошёл без сбоев
Ранее Life.ru рассказывал, что на портале «Госуслуги» появился сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ». С его помощью выпускники могут тренироваться решать экзаменационные задания — проходить готовые варианты целиком или выполнять отдельные упражнения.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar