Сквиши и талисманы: Школьникам хотят разрешить брать на ЕГЭ «антистресс-набор»

В России предложили разрешить школьникам брать на ЕГЭ «антистресс-набор» — вещи, которые помогают успокоиться, но не дают преимуществ на экзамене. Например, беруши без электроники, небольшую тихую антистресс-игрушку или личный талисман. Об этом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с РИА «Новости».

Сейчас участникам ЕГЭ разрешено брать с собой только паспорт, чёрную ручку, лекарства, перекус и воду. На некоторые экзамены — ещё линейку и калькулятор.

Чернышов назвал этот перечень разумным, но заметил, что экзамен — это не только проверка знаний, но и сильный стресс для школьников. По его словам, важно создать нормальные условия, чтобы дети могли сосредоточиться на заданиях, а не на волнении.

«ЕГЭ должен проверять знания, а не то, кто лучше справляется с волнением», — добавил депутат.

