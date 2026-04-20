Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошёл без сбоев

Досрочный период Единого государственного экзамена 2026 года завершился без каких-либо технических эксцессов, всё прошло в обычном режиме. Экзамены стартовали 20 марта и закончились 20 апреля, суммарно в них поучаствовали 2236 выпускников, сообщили в Рособрнадзоре.

Для организации досрочной волны развернули 113 пунктов сдачи (ППЭ) на территории 69 субъектов РФ. За порядком следили более двух тысяч сотрудников, задействованных в этих пунктах.

За различные нарушения регламента проведения ЕГЭ с испытаний попросили удалиться четырёх человек. Самого первого в этом году нарушителя удалось выявить благодаря искусственному интеллекту, созданному компанией «Ростелеком».

Нейросеть, которая в реальном времени анализирует поведение выпускников, зафиксировала использование шпаргалки одним из участников в экзаменационном пункте Санкт-Петербурга. Благодаря оперативной отработке метки модераторами портала видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» и работниками ППЭ участник с экзамена был удалён.

Ранее Life.ru рассказывал, что на портале «Госуслуги» теперь есть «Навигатор подготовки к ЕГЭ». С помощью этого сервиса выпускники могут тренироваться в выполнении экзаменационных заданий, решая готовые варианты и выполняя отдельные упражнения.