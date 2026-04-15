Ни телефонов, ни разговоров: Рособрнадзор утвердил жёсткие правила ЕГЭ-2026

Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Документ определяет строгие правила для участников.

Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими. Нельзя иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.

На рабочем столе участника могут находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета, удостоверение личности, разрешённые материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.

При выходе из аудитории экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности нужно оставить на столе. Выносить их или фотографировать запрещено. За нарушение порядка участника удалят из пункта проведения экзамена и составят акт.

При неудовлетворительных результатах по русскому языку или математике возможна повторная сдача в установленные сроки.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию, передаёт РИА «Новости».

