15 апреля, 04:32

Ни телефонов, ни разговоров: Рособрнадзор утвердил жёсткие правила ЕГЭ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Документ определяет строгие правила для участников.

Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими. Нельзя иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Личные вещи следует оставлять в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя.

На рабочем столе участника могут находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета, удостоверение личности, разрешённые материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.

При выходе из аудитории экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности нужно оставить на столе. Выносить их или фотографировать запрещено. За нарушение порядка участника удалят из пункта проведения экзамена и составят акт.

При неудовлетворительных результатах по русскому языку или математике возможна повторная сдача в установленные сроки.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что на портале «Госуслуг» заработал сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Он позволяет попробовать силы в выполнении отдельных заданий и готовых вариантов экзамена. Пока доступны математика базового уровня и информатика, но планируется расширение на все предметы.

Юния Ларсон
