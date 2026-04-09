Всё о ЕГЭ-2026: Когда нужно подать заявление на экзамены, сменить предметы или пересдать

Период подготовки к ЕГЭ — один из самых ответственных этапов для выпускников и их родителей. Именно сейчас важно не только активно готовиться к экзаменам, но и правильно оформить все необходимые документы. Ошибки на этом этапе могут повлиять на поступление, поэтому к подаче заявления стоит отнестись максимально внимательно. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

Заявление на участие в ЕГЭ подаётся до 1 февраля включительно. В нём выпускник указывает предметы, которые планирует сдавать, уровень математики — базовый или профильный — и сроки участия. Подать заявление можно лично, через родителей или законных представителей, а также через уполномоченное лицо по доверенности, отметила она.

Школьники подают заявление в свою школу. Экстерны — в любую аккредитованную организацию, реализующую программу среднего общего образования, где можно получить аттестат, добавила она.

Выпускники текущего года также могут подать заявление через портал «Госуслуги» — для этого необходима учётная запись. Учитывая, что 1 февраля 2026 года — это воскресенье, подать заявление можно было до 2 февраля включительно.

К моменту подачи заявления у семьи уже должно быть чёткое понимание, в какой вуз и на какое направление идёт ребёнок, какие предметы потребуются при поступлении. Февраль — это не точка отсчёта, а, по сути, дедлайн. Готовиться к этому решению нужно значительно раньше. Рособрнадзор устанавливает чёткое правило: после 1 февраля изменить или дополнить перечень предметов допускается только при наличии уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства) и только при условии их документального подтверждения. Анна Скрозникова Депутат

Заявление в этом случае подаётся не в школу, а в государственную экзаменационную комиссию региона, и не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Исчерпывающего списка уважительных причин нет — каждый случай комиссия рассматривает индивидуально, подчеркнула парламентарий.

Если по математике выпускник получил неудовлетворительный результат — например, не справился с профильным уровнем, — то он вправе сменить уровень на базовый и пересдать экзамен в резервные сроки, напомнила Скрозникова.

«И ещё одна важная возможность, которая действует с 2024 года по инициативе нашей фракции: каждый выпускник текущего года может однократно пересдать один любой предмет по своему выбору», — заключила собеседница.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе в этом году разрешили сдавать внутришкольные экзамены вместо ЕГЭ из-за сложной прифронтовой обстановки. В колледжи и университеты выпускники будут поступать по вступительным испытаниям.