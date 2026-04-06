6 апреля, 15:12

Спасение перед ЕГЭ: Попит-браслеты помогли российским школьникам одолеть стресс

В ХМАО подросткам предложили побороть стресс с помощью специальных браслетов

Обложка © Telegram/ Людмила Низамова

В ХМАО для помощи подросткам со стрессом и тревожностью могут начать использовать специальные антистрессовые браслеты. Об этом сообщила детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.

По ее словам, в округе уже провели небольшой эксперимент. В нем участвовали 32 подростка и 7 взрослых, которые в течение месяца пользовались браслетами по 7–8 раз в день. У 69% участников после этого снизился уровень тревожности. Еще у 31% заметных изменений не выявили, и это, как подчеркнули в регионе, показывает, что такой подход работает не для всех.

7 ошибок воспитания, которые совершали все родители в СССР, а дети расплачиваются до сих пор
7 ошибок воспитания, которые совершали все родители в СССР, а дети расплачиваются до сих пор

Низамова отметила, что такие браслеты могут рекомендовать в работе с несовершеннолетними, у которых наблюдается антивитальное поведение, а также с детьми, которым нужно быстрее вернуться в ресурсное состояние.

Предполагается, что этот метод смогут взять на вооружение школьные психологи. Особенно актуальным он может стать в периоды повышенного напряжения, например перед ОГЭ и ЕГЭ.

Эти распространённые ошибки «съедят» ваши баллы на ЕГЭ. Советы, как их не совершать
Эти распространённые ошибки «съедят» ваши баллы на ЕГЭ. Советы, как их не совершать

Ранее Life.ru сообщал, что на ЕГЭ школьникам запретили использовать слово «кринж», а за «краша» в сочинении снизят баллы. Эксперты предупреждают: употребление разговорной лексики и сленга может ухудшить итоговую оценку. При подготовке важно следить не только за содержанием, но и за соблюдением языковых норм.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
