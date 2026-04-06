Спасение перед ЕГЭ: Попит-браслеты помогли российским школьникам одолеть стресс

В ХМАО для помощи подросткам со стрессом и тревожностью могут начать использовать специальные антистрессовые браслеты. Об этом сообщила детский омбудсмен Югры Людмила Низамова.

По ее словам, в округе уже провели небольшой эксперимент. В нем участвовали 32 подростка и 7 взрослых, которые в течение месяца пользовались браслетами по 7–8 раз в день. У 69% участников после этого снизился уровень тревожности. Еще у 31% заметных изменений не выявили, и это, как подчеркнули в регионе, показывает, что такой подход работает не для всех.

Низамова отметила, что такие браслеты могут рекомендовать в работе с несовершеннолетними, у которых наблюдается антивитальное поведение, а также с детьми, которым нужно быстрее вернуться в ресурсное состояние.

Предполагается, что этот метод смогут взять на вооружение школьные психологи. Особенно актуальным он может стать в периоды повышенного напряжения, например перед ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее Life.ru сообщал, что на ЕГЭ школьникам запретили использовать слово «кринж», а за «краша» в сочинении снизят баллы. Эксперты предупреждают: употребление разговорной лексики и сленга может ухудшить итоговую оценку. При подготовке важно следить не только за содержанием, но и за соблюдением языковых норм.