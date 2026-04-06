6 апреля, 13:17

Юный «Ромео» хотел впечатлить одноклассницу, но очнулся покусанным и с гипсом

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Подмосковье история свидания пошла совсем не по плану: школьник решил поразить одноклассницу, забрался на дерево и в итоге оказался в больнице после падения и встречи с собакой. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Консультативно-диагностического центра «Ромашка».

В Подмосковье спасли подростка после падения с дерева и нападения собаки. Фото © Предоставлено Life.ru

В Подмосковье спасли подростка после падения с дерева и нападения собаки. Фото © Предоставлено Life.ru

Подросток пригласил одноклассницу на прогулку после занятий, рассчитывая произвести на неё впечатление. Желание блеснуть смелостью обернулось неудачей — юноша полез на дерево, но конструкция оказалась слабее, чем его амбиции. Ветки не выдержали, и школьник сорвался вниз, приземлившись рядом с собакой своей спутницы. Резкое падение и шум испугали животное, после чего оно укусило незадачливого «героя».

Медики выявили два закрытых перелома левой руки — лучевой кости со смещением и предплечья без смещения, а также укушенные раны в области живота.

«Мы оперативно провели пациенту все необходимые обследования, выполнили рентгенографию, закрытую репозицию — вправили кость, следующим этапом наложили гипс для неподвижности поврежденных костей и сделали антирабическую профилактику. Операция и госпитализация не потребовались, ребёнок отправился домой в стабильном состоянии», — сказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

Обвислая кожа и впалые глаза: Популярный липолитик «Стройность» изуродовал лица россиянок

Ранее в России усилили внимание к раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку инфаркты всё чаще фиксируются у молодых людей.

Милена Скрипальщикова
