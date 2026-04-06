Обвислая кожа и впалые глаза: Популярный липолитик «Стройность» изуродовал лица россиянок

После инъекций липолитика «Стройность» у россиянок провисли скулы, обвисла кожа и практически исчезла жировая ткань. Об уродовании своих лиц женщины рассказали Telegram-каналу «База».

Последствия использования липолитика «Стройность». Фото © Telegram / Baza

Анастасия из Магадана периодически корректировала носогубные складки у частного косметолога. На очередном приёме специалист настояла попробовать новый препарат, не предупредив, что это липолитик, который разрушает жир, а не заполняет морщины. Через несколько дней у клиентки заболела челюсть, а затем на лице появились провалы в области скул и под глазами. Начались панические атаки, бессонница и «прострелы» на лице. На попытки вернуть прежнюю внешность она потратила более 1,5 миллиона рублей.

Эльза из Уфы пришла на процедуру с запросом увлажнить кожу, но косметолог уговорила её вколоть «Стройность». Через четыре дня её лицо начало таять: объёмы пропали, глаза провалились. Два года она пытается исправить последствия и живёт с ощущением, что её лицо — инородное тело.

Химик-технолог Валентин Бернацкий рассказал «Базе», что некоторые продукты этой линейки не имеют регистрационных удостоверений медицинских изделий — на упаковке указано «косметическое средство», что позволяет обходить клинические испытания. Такие препараты, по его словам, вообще нельзя вводить инъекционно. К эксперту уже обратились десятки женщин, и осложнения могут проявиться даже через 10–15 лет, поскольку состав многих средств не раскрыт.

Компания-производитель регулярно проводит мастер-классы по всей России. У неё есть закрытый чат на 16 тысяч косметологов, где специалисты в режиме онлайн уточняют дозировки и делятся неудачными процедурами, чтобы как-то решить проблему.

Ранее сообщалось, что 26-летняя москвичка после инъекций ботокса и биоревитализации для избавления от синяков получила противоположный эффект — глаза распухли и перестали открываться. Пациентка занялась самолечением вместо визита к врачу, что только ухудшило её состояние, и ей дважды пришлось вызывать скорую. Медики вводили гормональные препараты, но отёк спадал медленно, а затем на его месте появились огромные синяки.