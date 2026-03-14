Москвичка попала под нож хирурга после «уколов золота» в погоне за молодостью

Желание сохранить молодость обернулось для 43-летней жительницы Москвы тяжёлыми последствиями. На косметологической выставке ей продали дорогой препарат EGF Peptide Gold Ampoule с частицами золота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Продавцы обещали мощный лифтинг. Не имея медицинского образования, женщина сделала себе инъекции дома, следуя видеоурокам из Интернета. Результат оказался плачевным. Месяц лицо отекало и болело, появились уплотнения.

Скорая прописала антигистаминные, но на пятый месяц симптомы вернулись. Косметолог поставил диагноз «гранулёма инородного тела» — воспалительные узлы под кожей. Пришлось ложиться под общий наркоз к хирургу.

Оказалось, что препарат вообще не предназначен для инъекций — это сыворотка для наружного применения с маслами и блестками. Эксперты предупреждают: на выставках такие средства часто продают без контроля.

Ранее жительница Москвы потратила около 500 тысяч рублей на омоложение в клинике «Бьюти Ленд», взяв кредиты в нескольких банках и МФО по совету сотрудников, но не заметила эффекта и обратилась в суд. Суд обязал клинику вернуть не только стоимость услуг, но и проценты по кредитам, и штраф — всего 940 148 рублей. Сама клиника закрыта, и, судя по отзывам, истица была не единственной обманутой пациенткой.