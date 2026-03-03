Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 19:19

Москвичка отсудила у косметолога почти 1 миллион из-за отсутствия результата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Жительница Москвы потратила полмиллиона на омоложение, но в зеркале ничего не изменилось. Тогда она пошла в суд и вернула деньги. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Женщина обратилась в клинику «Бьюти Ленд», где ей пообещали вернуть молодость с помощью дорогостоящих процедур. С учётом скидок сумма составила около 500 тысяч рублей. Свободных денег у пациентки не было, и сотрудники уговорили ее взять кредиты в нескольких банках и микрофинансовых организациях.

Проценты росли, а эффекта от процедур женщина не замечала. Сначала она пыталась решить вопрос миром — просила пересмотреть план лечения, но клиника отказала. Тогда москвичка обратилась в суд. В итоге суд обязал косметологов вернуть не только стоимость услуг, но и проценты по кредитам, а также штраф. Общая сумма выплаты составила 940 148 рублей. Сама клиника сейчас закрыта. Судя по отзывам, истица была не единственной обманутой пациенткой.

Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи
Дерматолог назвала популярные привычки, которые крадут молодость кожи

Ранее детский дерматолог и косметолог рассказала Life.ru, что современная косметология предлагает эффективные методы профилактики старения, такие как филлеры, ботулотоксин и биостимуляторы, которые при грамотном применении помогают сохранить кожу. Однако по её словам, чрезмерные вмешательства в молодом возрасте, особенно в 20–25 лет, когда ткани лица плотные и объём жировой клетчатки достаточный, могут создать избыточный объём там, где он не нужен.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Интересное
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar