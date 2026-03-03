Москвичка отсудила у косметолога почти 1 миллион из-за отсутствия результата

Жительница Москвы потратила полмиллиона на омоложение, но в зеркале ничего не изменилось. Тогда она пошла в суд и вернула деньги. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Женщина обратилась в клинику «Бьюти Ленд», где ей пообещали вернуть молодость с помощью дорогостоящих процедур. С учётом скидок сумма составила около 500 тысяч рублей. Свободных денег у пациентки не было, и сотрудники уговорили ее взять кредиты в нескольких банках и микрофинансовых организациях.

Проценты росли, а эффекта от процедур женщина не замечала. Сначала она пыталась решить вопрос миром — просила пересмотреть план лечения, но клиника отказала. Тогда москвичка обратилась в суд. В итоге суд обязал косметологов вернуть не только стоимость услуг, но и проценты по кредитам, а также штраф. Общая сумма выплаты составила 940 148 рублей. Сама клиника сейчас закрыта. Судя по отзывам, истица была не единственной обманутой пациенткой.

Ранее детский дерматолог и косметолог рассказала Life.ru, что современная косметология предлагает эффективные методы профилактики старения, такие как филлеры, ботулотоксин и биостимуляторы, которые при грамотном применении помогают сохранить кожу. Однако по её словам, чрезмерные вмешательства в молодом возрасте, особенно в 20–25 лет, когда ткани лица плотные и объём жировой клетчатки достаточный, могут создать избыточный объём там, где он не нужен.