Москвичка едва не лишилась зрения после неудачного укола красоты и самолечения

26-летняя жительница Москвы решила сделать инъекции ботокса и биоревитализацию, чтобы избавиться от синяков, однако результат оказался противоположным: глаза распухли до такой степени, что к вечеру перестали открываться. Вместо того чтобы немедленно обратиться к врачу, пациентка занялась самолечением, что только усугубило ситуацию. Об этом передаёт Telegram-канал Baza.

Москвичка едва не лишилась зрения после неудачной инъекции ботокса и самолечения.

Ей дважды пришлось вызывать скорую — медики вводили гормональные препараты, но отёк спадал медленно. Спустя несколько дней опухоль чуть уменьшилась, но на её месте появились огромные синяки.

Желая ускорить заживление, девушка вновь не пошла к специалисту, а последовала советам из интернета и нанесла на область вокруг глаз народное средство. Это привело к повреждению кожи. Пострадавшая вновь проигнорировала необходимость госпитализации.

Сейчас, по её словам, отёк почти сошёл, однако глаза продолжают болеть и слезиться, а последствия неудачных процедур и самостоятельного лечения до сих пор заметны.

