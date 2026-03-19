Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 19:05

Москвичка едва не лишилась зрения после неудачного укола красоты и самолечения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

26-летняя жительница Москвы решила сделать инъекции ботокса и биоревитализацию, чтобы избавиться от синяков, однако результат оказался противоположным: глаза распухли до такой степени, что к вечеру перестали открываться. Вместо того чтобы немедленно обратиться к врачу, пациентка занялась самолечением, что только усугубило ситуацию. Об этом передаёт Telegram-канал Baza.

Москвичка едва не лишилась зрения после неудачной инъекции ботокса и самолечения. Фото © Telegram / Baza

Ей дважды пришлось вызывать скорую — медики вводили гормональные препараты, но отёк спадал медленно. Спустя несколько дней опухоль чуть уменьшилась, но на её месте появились огромные синяки.

Желая ускорить заживление, девушка вновь не пошла к специалисту, а последовала советам из интернета и нанесла на область вокруг глаз народное средство. Это привело к повреждению кожи. Пострадавшая вновь проигнорировала необходимость госпитализации.

Сейчас, по её словам, отёк почти сошёл, однако глаза продолжают болеть и слезиться, а последствия неудачных процедур и самостоятельного лечения до сих пор заметны.

Кожа «горит» после ботокса? Новый метод поможет узнать об ошибке врача до появления последствий
Многие известные люди в последние годы стали делать выбор именно в пользу мимики и живости лица, отказываясь от различных инъекций для поддержания молодости. Ранее Life.ru рассказывал, какие голливудские звёзды предпочли красиво состариться вместо того, чтоб колоть ботокс.

