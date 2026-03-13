Владимир Путин
13 марта, 11:17

Кожа «горит» после ботокса? Новый метод поможет узнать об ошибке врача до появления последствий

Обложка © Life.ru

Специалисты Сеченовского университета нашли способ сделать контурную пластику и введение ботулотоксина безопаснее. Ученые доказали, что следить за реакцией организма на препараты можно с помощью обычного медицинского тепловизора. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе университета.

Как объясняет профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Юрий Васильев, повышение температуры часто сигнализирует о миграции препарата. А вот резкое похолодание участка кожи при работе с филлерами может быть тревожным знаком, указывающим на риск тромбоза или некроза.

Кроме того, ученые выяснили, что реакция организма зависит от анатомических особенностей пациента. Объём подкожно-жировой клетчатки влияет на интенсивность температурных изменений: у людей с ее дефицитом кожа реагирует на инъекцию менее выраженно, чем у остальных.

По словам эксперта, «температурная диагностика — эффективный инструмент для экспресс-диагностики, особенно в тех случаях, когда нет возможности провести инструментальное исследование». Метод позволяет увидеть воспаления в острой или хронической фазе прямо во время приема.

Внедрение тепловизоров в практику поможет косметологам заранее учитывать индивидуальные параметры клиента. Например, предварительная локальная гипертермия способна снизить вероятность сосудистых осложнений после процедуры.

Ранее подобные технологии в эстетической медицине России практически не применялись. Авторы исследования уверены, что методика станет надежным способом защиты пациентов от негативных последствий, которые, увы, порой случаются после визита к косметологу.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Медицина
  • Здоровье
